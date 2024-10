Dragon Quest III HD-2D Remake får en hendig oversiktstrailer

HQ

Etter det som sannsynligvis har vært det beste året noensinne for japanske rollespill, skulle man tro at moroa var over etter utgivelsen av Metaphor: ReFantazio - men nei. Det er fortsatt svært interessante spill som venter på oss i denne ekstremt tidkrevende sjangeren, noe som vil gjøre vår allerede enorme backlog enda større.

Et av de mest interessante kommende prosjektene er Dragon Quest III HD-2D Remake, hvis navn gir det veldig bra. Originalen ble utgitt i 1988 for NES, men nå kommer den i en sterkt oppdatert versjon med flere spillforbedringer, men fortsatt bygget med todimensjonal grafikk.

Dette gjør at vi kan gjenoppleve eventyret (eller oppleve klassikeren for første gang noensinne) slik vi kanskje husker det gjennom rosafargede nostalgibriller, snarere enn slik det faktisk var.

Eventyret ser superkoselig ut, og det får vi nå se i en spillspekket oversiktstrailer (Switch-versjonen) som viser alt Square Enix mener vi bør vite før premieren 14. november til PC, PlayStation, Switch og Xbox.