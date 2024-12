Dragon Quest III HD-2D Remake har solgt over to millioner eksemplarer på bare tre uker

HQ

Vi har allerede flere ganger slått fast at 2024 kan bli det beste året noensinne for japanske rollespill, med en kombinasjon av kvalitet og kvantitet, komplett med helt nye spill, oppfølgere og spektakulære nyinnspillinger.

Det er i sistnevnte kategori vi finner Dragon Quest III HD-2D Remake, som var en av årets siste store premierer blant japanske rollespill. I Vesten er Dragon Quest-spillene ikke så godt kjent, men i Japan er det større enn Final Fantasy, og del tre hylles vanligvis som et av de beste i serien.

Den japanske populariteten, kombinert med det faktum at nyinnspillingen tilsynelatende slo godt an i Vesten også, gjorde at spillet ganske raskt solgte en million eksemplarer, noe som er ganske imponerende for noe som i utgangspunktet er en tittel fra 1988 og gjenskapt med et utpreget retropreg.

Siden den gang har det fortsatt å tøffe på, og nå kunngjør Square Enix via Threads at Dragon Quest III HD-2D Remake etter bare tre uker på markedet allerede har nådd to millioner solgte eksemplarer. Og da har vi fortsatt julesesongen foran oss, noe som betyr at vi sannsynligvis ikke trenger å vente altfor lenge før det når flere viktige milepæler.

Vi synes dette er velfortjent, og hvis du vil vite mer om Dragon Quest III HD-2D Remake, anbefaler vi vår anmeldelse.