Dragon Quest Monsters: The Dark Prince inviterer veteraner og nye spillere til eventyr

Dragon Quest-franchisen har for lengst fått flere grener, og har beveget seg bort fra hovedserien med alle slags spin-offs som berører (mer eller mindre direkte) andre sjangre enn JPRG. Mens vi har bybyggerne i Dragon Quest Builders, har vi også musou-kampene i Dragon Quest Heroes og det ferske actionrollespillet Dragon Quest Treasures. Men i tillegg til å slåss mot monstre, ønsker Square Enix' franchise også å mestre sine Akira Toriyama-tegnede skapninger som en fantastisk Pokémon, og Dragon Quest Monsters: The Dark Prince ble født ut av denne ideen.

Denne historien, som ifølge skaperne er designet for å tilfredsstille både Dragon Quest-veteraner og nykommere i serien, følger denne gangen en helt som på grunn av en forbannelse ikke kan skade et monster som angriper ham, og derfor er hans strategi for å komme seg videre på reisen gjennom landet Nadiria å samle en hær av monstre som kjemper på hans vegne. Og evnene dine inkluderer ikke bare å temme skapninger, men også å styrke dem, avle dem og til og med kombinere dem for å skape kraftigere skapninger. Når du har et lag som passer, kan du kjempe mot andre temmere på colosseum-arenaene for å vise hvem som er best.

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince kommer til Nintendo Switch 1. desember, og du kan se spillets teaser-trailer nedenfor.