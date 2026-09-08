Dragon Quest Monsters: The Withered World Forhåndsvisning: Vi må temme dem alle!

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Det må sies til Dragon Quest-seriens ære at den, til tross for at den har vært under utvikling i 40 år, ofte ser ut til å utforske unike premisser og ideer. Mens mange kjenner Dragon Quest best for sin rolle som et sentralt JRPG, har serien også mer uvanlige alternativer i form av de Minecraft-lignende Builders-spinoffene og til og med Monsters, der man fanger skapninger. Det er den siste ideen vi fokuserer på i dag, ettersom « Dragon Quest Monsters: The Withered World kommer ut på PC og konsoller i desember, og vi har allerede hatt muligheten til å teste spillet grundig.

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Siden Dragon Quest feirer 40-årsjubileum, trenger jeg nok ikke å påpeke hva man kan forvente seg av denne serien på dette tidspunktet. Jeg nevner dette fordi det finnes sentrale kjennetegn og designfilosofier i Dragon Quest Monsters: The Withered World som skiller seg ut og vil føles kjent. Kunstretningen er fortsatt gjennomgående preget av Akira Toriyama, med design av monstre og karakterer som gjenspeiler den mer avrundede og sjarmerende, moderne visuelle stilen til Dragon Quest. Spillopplevelsen er delt inn i en dialogdrevet historie og utforsking i oververdenen, kombinert med turbasert strategisk kamp når slag bryter ut. Og så er det de Monsters-spesifikke elementene, der spillerne får verktøyene til å «temme» og «samle» skapninger som de kan bruke i kamp under sin kommando. Poenget er at « Dragon Quest Monsters: The Withered World ikke går utover det velkjente Dragon Quest-oppsettet, men det er helt greit, siden denne serien fortsatt er så karismatisk og underholdende at vi ikke ville ha det på noen annen måte.

Når det gjelder historien, spiller du som Bianca og Nera, to unge hovedpersoner som våkner opp i Dragon Quest Monsters-verdenen og snart blir dratt inn i et storslått eventyr der selve verdens skjebne står på spill. I den forstand er det tradisjonell Dragon Quest, med uventede helter som forventes å yte det ytterste og utvikle seg til legendariske figurer. Ved starten av eventyret får du velge hvem du vil begynne med, ettersom de to karakterene har litt forskjellige spillestiler – den ene er kanskje bedre med et bestemt element, mens den andre er dyktigere med andre. Du får også ditt første partnermonster avhengig av hvem du velger og hvordan du svarer på noen spørsmål, så i motsetning til Pokémon, der valget står mellom tre forhåndsvalgte skapninger, er valget her mer unikt for deg. Når du har fått partnermonsteret ditt, slippes du løs i den store verden, ledet mot et enormt visnet tre i det fjerne for å «få ordrene dine» fra den regjerende monarken, om du vil, og for å legge grunnlaget for det som skal komme.

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Jeg hadde bare begrenset tid med « Dragon Quest Monsters: The Withered World, så jeg skal foreløpig hoppe over spillets narrative element for i stedet å fokusere på spillmekanikken. Størstedelen av kampene er Pokémon-lignende, i den forstand at du sender et lag med skapninger ut i kamp mot andre skapninger fra Dragon Quest-serien. Du styrer monstrene dine ved å fortelle dem hvordan og hvem de skal angripe, eller kanskje å blokkere et innkommende angrep, og så utspiller handlingen seg i ett raskt sveip der allierte og fiender angriper etter hverandre. Det er det velkjente turbaserte dramaet, bortsett fra at det har Dragon Quest-elementer som skjulte helsebarer og lignende, noe som betyr at du angriper runde for runde til laget ditt seirer eller blir beseiret.

Den viktigste tilleggsbegrensningen er at hvis du vil «fange» et monster og legge det til samlingen din, kan du ikke beseire og eliminere det. I stedet må du svekke vesenet, fjerne dets allierte fra kampen, sørge for at laget ditt er i kampform, og deretter forsøke å bli venn med vesenet ved å effektivt dominere det. Dette lykkes bedre jo større oddsene er mot et vesen, og du vil ønske å skru opp disse, ettersom et mislykket «fangstforsøk» vil gjøre udyret rasende og gjøre det umulig å fange. Lykkes du, kan du enten legge det til i gruppen din (som består av et par lag med skapninger) eller sende det til samlingen din for senere bruk i monstersyntese.

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Og dette bringer meg til monstersyntese, som i hovedsak er det som skiller « Dragon Quest Monsters: The Withered World fra andre alternativer for fangst av skapninger på markedet. I stedet for å fylle «bokser» med monstre du ikke har tenkt å bruke, kan du kombinere disse skapningene for å skape nye alternativer. I hovedsak tar du to tilfeldige monstre, setter dem sammen, og resultatet blir en skapning med elementtype og grunnnivåer basert på «reaktantene». Det er en interessant idé som gjør det mulig for spillere å utnytte en samling som ellers bare ville samlet støv.

Det er også verdt å merke seg Dragon Quest Monsters: The Withered World har skapninger i flere størrelser, og at laget ditt kan ha med seg flere «små» skapninger, men bare ett «stort» monster. De større skapningene er mer motstandsdyktige, slår hardere og er vanskeligere å temme, men de er like sterke i kamp når de kjemper for deg, så det lønner seg å sikre seg et stort monster så snart som mulig.

Kjernen i « Dragon Quest Monsters: The Withered World er systemene for å temme og syntetisere skapninger, og selv om disse er morsomme og har nok dybde til å holde deg underholdt, er det verdt å huske at det fortsatt er en omfattende JRPG-historie i sentrum av denne opplevelsen. Det er kanskje en «spinoff» av Monsters, men det er fortsatt Dragon Quest, og hvis det er én ting Square Enix har bevist at de kan lage de siste 40 årene, er det uten tvil Dragon Quest-titler. Kort sagt: Gjør deg klar for et komplekst og omfattende eventyr som oser av karisma og farger, designet med en effektiv og tidløs kunststil, men likevel med noen flere spillerspesifikke funksjoner og systemer som lar deg sette ditt eget preg på opplevelsen. Akkurat som med «Dragon Quest VII: Reimagined» tidligere i år, ser det virkelig ut til at Square Enix har enda en «Dragon Quest»-vinner på hånden.