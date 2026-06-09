Dragon Quest Monsters: The Withered World kommer i desember

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Det har blitt litt av en trend at videospill unngår å lanseres i november for enhver pris, og til og med i stor grad unngår en lanseringsplan i desember, sannsynligvis på grunn av tilstedeværelsen av Grand Theft Auto VI i midten av november. Men folkene hos Bandai Namco og Square Enix er klare for utfordringen...

Under Nintendo Direct avslørte de to japanske selskapene at Dragon Quest Monsters: The Withered World offisielt vil debutere 3. desember, med planer om at spillet også skal få en Nintendo Switch 2-utgave.

Dette er bekreftet i en ny trailer for spillet, som du kan se i sin helhet nedenfor, og som viser spillopplevelsen med å temme og deretter kjempe mot monstre, med løftet om «hundrevis» av monstre å oppdage også.

Kommer du til å spille « Dragon Quest Monsters: The Withered World » i desember?