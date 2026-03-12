Dragon Quest-skaperen: "Engelsk er et enkelt språk"

HQ

Det er ingen hemmelighet at ting ofte går tapt i oversettelsen, og dette har vært tilfelle for filmer i flere tiår, der både undertekster og, fremfor alt, dubbing gjør at mye av originalen går tapt. Spill er intet unntak, og i et Famitsu-intervju (via Automaton) med Yuji Horii om den kommende Square Enix-tittelen Paranormasight: The Mermaid's Curse, var dette et av temaene som kom opp.

I intervjuet deltok spillets skaper, Takanari Ishiyama, samt den legendariske faren til Dragon Quest-serien, Yuji Horii. Horii innrømmet at nyanser alltid går tapt i oversettelsen, og han holder absolutt ikke tilbake i sin kritikk av det engelske språket:

"Når det kommer til engelsk, har det en tendens til å miste mye av smaken og ender uunngåelig opp med å høres forenklet ut."

Ishiyama gir et konkret eksempel på når ting blir helt borte på engelsk, og trekker frem ordet "I". Det finnes mange varianter av dette på japansk som umiddelbart avslører mye om en person :

"På japansk bruker vi forskjellige ord som 'ore', 'boku', 'washi', 'watashi' og så videre, selv for et enkelt emne, men på engelsk blir de alle til 'I' eller 'my'."

Dette får Horii til å melde seg inn i diskusjonen igjen, og han sier ganske enkelt at han i årenes løp har blitt tvunget til å akseptere at engelsk er et grunnleggende språk :

"Engelsk er et enkelt språk, så jeg har akseptert at det ikke er noe å gjøre med det."

Siden det å studere et av verdens vanskeligste språk, med kanskje verdens vanskeligste skriftspråk (der tre separate alfabeter brukes samtidig), ikke er et alternativ for alle spillere, må vi nok leve med at oversettelser ikke alltid gir oss hele bildet.

Er dette noe du har tenkt på?