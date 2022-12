HQ

Dragon Quest-serien er absolutt ikke redd for å prøve nye ting. Vi har de Minecraft-liknende Builders, hack and slash-spillene Heroes og det Pokémon Go-liknende Walk (bare ut i Japan enn så lenge). Nå er det tid for noe nytt igjen med Dragon Quest Treasures. Dette er en spinoff av det makeløse Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age og følger en av hovedpersonene, Eirik, og søsteren hans Mia i en slags forløper til spillet i hovedserien. Hvis du har spilt Echoes of an Elusive Age, og uten å spoile for mye, vet du at disse søsknene hadde en vanskelig oppvekst før Erik ble venner med spillets helt. De ble tatt hånd om av en grippe vikinger og ble i prinsipp deres tjenere.

Og det er der dette spillet starter. På et vikingskip med et søskenpar, nå i ung alder, som drømmer om større ting. Om å være pirater. Om å finne skatter og bli rike. Søsknenes historie i Dragon Quest XI er en virkelig emosjonell historie og jeg gledet meg til å utforske denne og se oppveksten deres i Treasures. Dessverre slutter det etter bare noen få minutter. Etter at de har reddet en magisk gris og katt sammen, blir de kastet inn i en mystisk verden der alle ser ut til å være på skattejakt. Men så snart historien starter for alvor, får vi bare spille som en av søsknene. Det er opp til deg å velge hvem av de du vil spille som. Hva skjer med den andre? Den du ikke velger blir igjen på den nye basen din. Uten å gjøre noe viktig i det hele tatt. Du kan når som helst bytte mellom dem, men det er absolutt ingenting som gjør at du trenger å bytte. De har begge nøyaktig samme egenskaper og nivå når det gjelder angrep, forsvar og liknende. De kan være søsken, men de trengte ikke å være kloner. Den interessante historien mellom de to slutter altså før den i det hele tatt begynner.

Den generelle historien er kanskje ikke den mest interessante som noen gang er sett, spesielt ikke i forhold til de store Dragon Quest-titlene, men likevel underholdende nok. Vi er nå skattejegere og trenger å finne syv legendariske skatter. Det er egentlig ikke så enkelt som å bare gå og grave dem opp. Først må vi bygge opp basen vår gjennom ulike oppdrag og selvfølgelig finne andre skatter i tillegg til disse legendariske. I denne nye, mystiske verdenen vi har blitt fraktet til, har tognettverket sluttet å fungere og et av målene våre er å reaktivere stasjonene for å reise mellom forskjellige øyer i denne verden. Alle oppdragene befinner seg på disse øyene. På vei til oppdragene er det skatter å grave opp, og alle skattene blir verdsatt når du tar dem med tilbake til basen din. Når den totale verdien av alle skattene dine når et visst beløp, vil basen din gå opp i nivå og nye bonuser eller gjenstander låses opp. Dette gjør det alltid verdt å grave opp det du finner, selv om du egentlig skal gjøre noe annet. Men pass på, for det er flere rivaliserende gjenger som er ute etter de samme skattene. De kan angripe deg enten når du er ute i spillverdenen eller prøve å stjele skattene fra basen din. Da gjelder det rett og slett å beseire dem i kamp for å skremme dem vekk. Noen ganger låser du også opp muligheten til å angripe de andre gjengene for å stjele skatter fra dem. Gjengmekanikken med syv andre grupper gir en ekstra dimensjon til spillet og gjør at det virkelig føles som oss mot dem.

For å finne disse skattene og kjempe mot monstre, har du med deg opptil tre av dine egne monstre. I dette spillet er monstre dine beste venner. Du kan rekruttere stort sett hvilket som helst monster du vil, bortsett fra bosser og andre historierelaterte, når du er ute i spillverdenen. Når du beseirer et monster, er det en sjanse for at monsteret blir speidet. Tilbake på basen kan du deretter rekruttere disse, men de krever alle et spesifikt antall varer, som du enten finner ute i spillverdenen eller tilbereder i spillets restaurant. Hvis du er modig nok, lar dette deg ha et monster på laget ditt som er mye høyere i nivå enn din egen karakter. For eksempel, da min Erik var rundt nivå 25, klarte jeg å rekruttere en Gigantes, som er en slags kyklop, rundt nivå 40. Å se det banke slimes var en fryd. Alle monstre kommer med en av fem nyttige spesialegenskaper. Disse er gliding for bevingede monstre, sniking for spøkelsesaktige som lar deg snike deg forbi fiender, en type trampoline for slimes som gjør det lettere å komme seg opp på plattformer, sprint som lar deg bevege deg rundt raskere og skanning som skanner området for ting som blomster og liknende. Siden du kun kan ta tre monstre med deg, må du velge hvilke du vil ha. Jeg fant ut at gliding og trampolinen var det mest nyttige for meg, og holdt meg til min rosa slime (kalt Oozabella. Alle monstrene får ganske morsomme tilfeldige navn) med meg fra starten og gjennom nesten hele spillet.

Monstrene er også ekstremt viktige når det gjelder å finne skatter. De forteller oss når en skatt er i nærheten og gjennom vår magiske dolk, som søsknene finner i begynnelsen av spillet, kan vi ta frem et kompass som viser hvilken retning vi må gå. Når vi er nærme nok, må vi imidlertid stole på monstrenes øyne. Bilder fra alle monstrenes synspunkter viser deretter hvor skatten befinner seg. Ulike monstre gir forskjellige bilder. En fugl er mest nyttig siden den gir et luftfoto mens en Hoodlum er helt ubrukelig. Det er et monster med hette med to små hull for øynene og derfor er bildet stort sett svart, men med to små sirkler. Ellers har for eksempel spøkelser svart-hvitt-bilder og de tidligere nevnte Gigantes gir deg bilder som ikke er helt i fokus. Jeg liker hvor viktige monstrene er i spillet og at forskjellen mellom dem faktisk merkes.

I kampene er monstrene i utgangspunktet helt automatiske og det eneste du kan gjøre er å få dem til å bruke spesialangrepene sine når du har fylt opp måleren. Kampene er egentlig i det enkleste laget, når det gjelder mekanikk. Erik og Mia har sin dolk som brukes med en knapp og en sprettert som brukes med ZR-knappen. For å få litt variasjon er det forskjellige typer prosjektiler som brukes med spretterten der noen gir ildskade mens andre gjør det lettere å speide monsterene samt noen som kan skytes mot dine egne monstre for å gjenopprette helsen. Det er sanntids- og ikke turbaserte kamper, og mesteparten av tiden føles det som ren knappemosing med dolken, mens spretterten er fin å bruke på de mer utfordrende monstrene.

Når det gjelder grafikken, har jeg ikke støtt på noen nevneverdige problemer, eller en eneste feil i det hele tatt, og det ser akkurat ut som hva jeg forventer av et Switch-spill av dette kaliberet. Japanske rollespill har ofte en grafisk stil som passer denne maskinen utmerket.

Dragon Quest Treasures er et hyggelig og sjarmerende sidesprang fra Dragon Quest XI: Exhoes of an Elusive Age som imidlertid går glipp av en gylden mulighet til å utforske Erik og Mias forhold og oppvekst på et dypere nivå ved å aldri bruke dem sammen. Utforskningen og skattejaktene sammen med favorittmonstrene dine fra serien er imidlertid vanedannende nok. Legg til det mengden av forskjellige oppdrag og rivaliserende gjenger, og vi har et spil som ikke er perfekt, men vel verdt å spille.