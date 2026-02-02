HQ

På dette tidspunktet finnes det vel ikke en eneste spiller igjen på jorden som ikke kjenner til Dragon Quest, både på grunn av dets relevans i JRPG-sjangeren (som det praktisk talt grunnla) og på grunn av arven som så mange andre svært vellykkede serier har fulgt etter siden begynnelsen. Final Fantasy, Shin Megami Tensei, Persona, Trails-serien, alle Tales of... ingen av disse ville eksistert slik vi kjenner dem hvis ikke Enix' arbeid, ledet av Yuji Horii, hadde tatt det første skrittet. Og likevel, som min kollega Ben med rette påpekte da han prøvde Dragon Quest VII Reimagined for første gang i fjor, virker det som om serien har blitt hengende etter, nå mer fokusert på å gjenopplive fortidens storhet enn å møte nåtiden.

Dragon Quest XII er fortsatt langt unna, og selv om HD-2D-formelen var sjarmerende, var det ikke livlinen som ble tilbudt for å sikre suksess på ubestemt tid. Nei, hvis du vil ha en serie med et så rigid fundament som Dragon Quest, som knapt har endret seg på 40 år, må du ta noen flere sjanser ... Og er det det Dragon Quest VII: Reimagined gjør?

Kort svar: Ja og nei. Dragon Quest VII Reimagined er en moderat ny revisjon av Dragon Quest VII (PlayStation, 2000), og drar nytte av tilnærmingen til 2013-versjonen som ble utgitt for Nintendo 3DS, Dragon Quest VII: Fragments of a Forgotten World. Dette betyr at selv om hovedessensen av helten og hans venners reise over øykontinentet, som reiser gjennom tiden mellom fortid og nåtid, er beholdt, har en fullstendig grafisk og visuell nyinnspilling blitt utført, ved å dra nytte av visse retningslinjer fra 3DS-versjonen.

Det er et visuelt redesign som jeg personlig ikke var helt komfortabel med da jeg først så det annonsert, men det tok bare et par timer å overbevise meg om at det var det riktige valget. Det polerte landskapet i diorama-stil og 3D-karakterdesignet, som beholder Akira Toriyamas originale design, er en suksess og gjør innlevelsen i historien mye bedre enn med de hieratiske, om enn sjarmerende, strekfigurene i Erdrick HD-2D-trilogien.

Og apropos historien, tittelen "Reimagined" er ikke bare der for det visuelle. En av hovedklagene om fortellingen om Dragon Quest VII i sine tidligere versjoner var at progresjonen og historien endte opp med å bli veldig kjedelig og tung, ettersom tittelen krevde konstant oppdrett av erfaring og kamp mot monstre som raskt falt i monotoni, for ikke å nevne at spillet var over hvis du var iherdig nok til å nå studiepoengene, og brukte 100 timer, kanskje til og med mange flere. Nå har eventyret blitt redesignet, og opprettholder reisen over havet på jakt etter de mystiske tavlene som gjør at verden kan gjenopprettes og øyene kan dukke opp fra havet, men justerer visse mindre viktige deler.

Hvis du har spilt de tidligere spillene, vil du kanskje legge merke til at stien nå er litt annerledes, eller at visse øyer ikke lenger er der. Selv om DQ VII Reimagined ikke er like langt nå, byr det fortsatt på flere titalls timer med spilling, og opplevelsen er nå morsommere.

Kampsystemet har også blitt strømlinjeformet, til det bedre. Kampskjermen er arvet fra den klassiske ressursøkonomien, og viser fortsatt gruppen av eventyrere bakfra mens de møter fienden eller gruppen av fiender. Animasjonene for angrep, monstre og Skills (som de gamle Spells, eller spesialegenskapene, nå heter) har fått en ansiktsløftning, og det er lagt til et ekstra lag med synergi mellom ulike fiender i samme kamp, slik at de kan hjelpe hverandre eller kombinere kreftene sine på en mer effektiv måte. Det vil si, selvfølgelig, hvis du holder vanskelighetsgraden på Normal eller høyere, for nå kan du også velge vanskelighetsgraden for utfordringen eller justere den etter eget ønske. Ærlig talt, dette er veldig velkomment hvis du bare vil fokusere på historien eller utforske verden, Monsterpedia, eller hvis du trenger en høyere utfordring.

Det jeg satte mest pris på i kamp er nok en gang beslutningen om å øke hastigheten på prosessen. Vi hadde allerede "Turbo"-systemer for å gjøre animasjoner og kommandoer raskere, noe som reduserte hastigheten på kampene, men nå kan du også tilpasse karakterenes kampstil og "programmere" rollene deres i gruppen (for eksempel å få dem til å fokusere på støtte eller angrep uten å spare på magiske poeng). Yrkene til hver karakter har også blitt utvidet. Disse er som underklasser som lar deg tilpasse rollen til hver karakter i gruppen etter eget ønske, og også for å bedre fokusere bruken av dem mot mektigere fiender. Ikke bekymre deg for mye om disse systemene akkurat nå, for når du trenger å bruke dem, har du kommet så langt i historien og har spilt så mange timer at du vet hvordan de fungerer.

Det er kanskje det som fortsatt er min minst entusiastiske tanke om Dragon Quest VII Reimagined. For til tross for at kampene er strømlinjeformet, fortellingen er finjustert, snarveier er lagt til og puslespill- og scenariodesignene er finpusset her og der... Jeg føler fortsatt at det er en ganske tett Dragon Quest. De første timene er tette, og du vil føle at historien ikke utvikler seg og at du går deg vill i overflødig dialog og kamp mens du løper rundt og leter etter neste oppdragspunkt på kartet. Dette er ikke en feil som er spesifikk for denne versjonen, men snarere en del av seriens gamle arv, med dens røtter og kanskje fantasien til dens mest tradisjonelle forsvarere. På den annen side er jeg glad for å se at en gammel feil med Nintendo 3DS-versjonen vi mottok i Vesten er rettet opp, ettersom vi nå endelig har fått lydsporene fremført av et orkester og skrevet og dirigert av den legendariske Koichi Sugiyama.

Dragon Quest VII Reimagined Nintendo 3DS-versjonen tilbyr både et forfriskende visuelt og teknisk sprang for de som har likt tidligere versjoner i serien, og en annerledes reise for de veteranene som allerede har brukt utallige timer på å seile på havet i tidligere versjoner av spillet. Det beholder renheten til en klassiker og gir den nok smak og smidighet til at den i det minste fortjener en sjanse fra enhver JRPG-elsker.