Dragon Quest VII Reimagined Demoinntrykk

Som en forsinket julegave ankom Dragon Quest VII Reimagined i forgårs i form av en demo til PS5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 og PC, som en appetittvekker før utgivelsen 5. februar.

Denne demoen lar oss spille de første stadiene av dette store eventyret, som dekker omtrent de første tre timene av historien, med mulighet for å overføre fremgangen vår til den endelige versjonen av spillet. Det skiller seg fra demoen som Square Enix lot oss prøve i november i fjor, så du kan sjekke ut de første inntrykkene med DQVIIR for å oppdage enda flere detaljer hvis du ikke gjorde det på den tiden.

Dette er altså en demo for alle målgrupper, og jeg likte den absolutt. Takket være denne første smakebiten på alt denne "nyfortolkningen" av Dragon Quest VII har å by på, kan vi gjøre oss kjent med kampsystemet, historien og progresjonen i oppdragene, samt gåtene og utfordringene vi kan forvente å finne i det endelige produktet. Mitt inntrykk av denne demoen er svært positivt; det er en veldig god forsmak på alt det endelige spillet har å by på.

Det som skiller seg mest ut, er spillets kunstneriske stil og visuelle finish. Grafisk sett er det rett og slett vakkert, med scener som ser ut som om de er tatt rett ut av et diorama og realistiske elementer, mesterlig blandet med karakterdesignet til den folkekjære Akira Toriyama. Dette legger pikselkunststilen til det opprinnelige spillet fra den første PlayStation-utgaven i 2001 bak seg, og skiller seg fra den cel-shaded nyinnspillingen som ble utgitt på Nintendo 3DS i 2013 i Japan og i 2016 i Europa og USA, Fragments of the Forgotten Past. Det setter også en ny presedens for nyinnspillinger av Dragon Quest-serien, ettersom Dragon Quest I-II-III nylig ble utgitt som HD-2D-remakes, i stil med Octopath Traveler-serien. På et personlig plan må jeg innrømme at jeg etter kunngjøringen av dette spillet syntes karaktermodellene var direkte stygge, men etter å ha prøvd denne demoen innser jeg at jeg tok feil; de fungerer veldig bra og ser flotte ut i bevegelse, spesielt i håndholdt modus på Nintendo Switch 2, som om du bærer dem med deg i en liten boks med et vindu.

Når det gjelder progresjonsstrukturen, har den ulike livskvalitetselementer for å forhindre at spillerne går seg vill, for eksempel tilgang til et kart som viser interessante steder for å komme videre i historien eller en vanskelighetsvelger, med en "Easy Mode", samt muligheten til å tilpasse ulike elementer for å passe til enhver spillestil. Kampsystemet er turbasert, slik vi er vant til fra de tradisjonelle titlene i serien. Vi kan se fiender og allierte til enhver tid, og det er lagt stor vekt på angrepsanimasjoner og monsterreaksjoner. Det har også et jobbsystem som bestemmer hver karakters evner, ved hjelp av klassiske arketyper: balansert karakter, karakter med fokus på fysiske angrep, karakter med fokus på magiske angrep...

Demoen på Dragon Quest VII Reimagined minner oss om at dette er en tittel som allerede fra starten av utstråler omtanke og sans for detaljer. Nøkkelen ligger i de små detaljene som avsløres så snart du begynner å spille: fra samspillet med alle hundene og kattene du møter, til muligheten til å ødelegge tønner og vaser for å finne skjulte gjenstander. En annen detalj som denne versjonen beholder, og som minner oss om hvor spesielle de første JRPG-ene var, er muligheten til å snakke med en hvilken som helst NPC, som alltid vil tilby litt dialog eller råd, og å gå inn i praktisk talt alle bygninger vi kommer over, som nesten alltid skjuler et objekt som skal finnes. Mindre viktige elementer skiller seg også ut, men de tilfører også noe ekstra til opplevelsen, for eksempel å rotere kameraet for å se det vakre landskapet i tittelen fra nesten hvilken som helst vinkel og dermed finne hemmelige innganger til bygninger. En detalj jeg ikke likte, er at opplæringsskjermene bruker en mindre skrifttype enn menyene og dialogene, noe som gjør dem vanskelige å lese sammenlignet med resten av teksten i spillet. Men basert på det jeg har sett i denne prøveversjonen, tror jeg at uansett om du er ny til JRPG-er eller Dragon Quest-serien generelt, eller om du allerede er en veteran i slimeslayer, vil Dragon Quest VII Reimagined vinne deg over. Vi vil bekrefte om dette er tilfelle eller ikke i vår anmeldelse om bare noen få uker.

