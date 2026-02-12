Dragon Quest VII Reimagined selger nesten en halv million enheter i Japan ved lansering

HQ

Dragon Quest er en elsket spillserie i Japan. Da Dragon Quest VII Reimagined ble lansert i forrige uke, var det forventet at det ville bli en hit i landet med den stigende sol, og det har det blitt. Nesten en halv million eksemplarer ble solgt i løpet av den første uken på det japanske markedet. Nærmere bestemt ble det solgt 456 552 enheter, fordelt på følgende måte :



Switch - 177 653



Switch 2 - 160,101



PS5 - 118 798



Selv om det har solgt svært godt på disse tre plattformene (den stakkars Xbox-versjonen har blitt fullstendig ignorert av det japanske publikummet), er det tydelig at Nintendo-plattformene er japanernes foretrukne valg. Ikke engang de beryktede Game Key Cards har kunnet hindre Nintendo Switch 2-versjonen i å selge nesten like mye som Switch-versjonen, og PS5-versjonen har solgt nesten 50 000 flere eksemplarer.

Du er kanskje ikke i Japan akkurat nå, men hvis du har spillet, kan det være lurt å sjekke ut guiden vår.

Hvilken plattform har du Dragon Quest VII Reimagined på?