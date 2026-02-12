Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Dragon Quest VII Reimagined

Dragon Quest VII Reimagined selger nesten en halv million enheter i Japan ved lansering

Nintendo-plattformene er favorittene blant japanske spillere.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Dragon Quest er en elsket spillserie i Japan. Da Dragon Quest VII Reimagined ble lansert i forrige uke, var det forventet at det ville bli en hit i landet med den stigende sol, og det har det blitt. Nesten en halv million eksemplarer ble solgt i løpet av den første uken på det japanske markedet. Nærmere bestemt ble det solgt 456 552 enheter, fordelt på følgende måte :


  • Switch - 177 653

  • Switch 2 - 160,101

  • PS5 - 118 798

Selv om det har solgt svært godt på disse tre plattformene (den stakkars Xbox-versjonen har blitt fullstendig ignorert av det japanske publikummet), er det tydelig at Nintendo-plattformene er japanernes foretrukne valg. Ikke engang de beryktede Game Key Cards har kunnet hindre Nintendo Switch 2-versjonen i å selge nesten like mye som Switch-versjonen, og PS5-versjonen har solgt nesten 50 000 flere eksemplarer.

Du er kanskje ikke i Japan akkurat nå, men hvis du har spillet, kan det være lurt å sjekke ut guiden vår.

Hvilken plattform har du Dragon Quest VII Reimagined på?

Dragon Quest VII Reimagined

Relaterte tekster

0
Dragon Quest VII ReimaginedScore

Dragon Quest VII Reimagined
ANMELDELSE. Skrevet av Alberto Garrido

Med moderniserte kamper og progresjon og en fullverdig visuell og grafisk nyinnspilling, er den syvende utgaven av Dragon Quest nå i toppform.



Loading next content