Dragon Quest VII Reimagined vist i ny trailer

Neste år er det på tide å vende tilbake til Dragon Quests fantastiske verden når det syvende spillet i serien får en skikkelig nyinnspilling. Dragon Quest VII Reimagined er ikke bare en visuelt oppdatert versjon av rollespillet, men historien er omarbeidet, kampene er blitt mer tilgjengelige og raskere, og vi kan også oppleve en helt ny slutt avhengig av valgene du tar i løpet av eventyret.

Under kveldens Sony-event fikk vi se en splitter ny trailer for Hero, Kiefer, Maribel, Ruff, Aishe og Sir Mervyns episke eventyr, som du kan se nedenfor. Spillet kommer til PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 og Xbox Series S/X.