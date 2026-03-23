Dragon Quest X får en AI-karakter drevet av Google Gemini

Bruken av kunstig intelligens i spill er fortsatt et omdiskutert tema. De fleste innser nok at det er kommet for å bli, men mener at det bør brukes på måter som faktisk tilfører verdi og forbedrer effektiviteten, i stedet for å ta over til et punkt der de ferdige produktene mangler det menneskelige preget og fremstår som generisk AI-sludder.

Nå melder imidlertid den japanske finansavisen Nikkei at Square Enix forbereder seg på å implementere Googles generative AI, Gemini, i nettrollespillet Dragon Quest X Online, der den vil ta form av en "Chatty Slimey" kontrollert av AI. Nikkei skriver (oversatt ved hjelp av Google Translate):

"Gemini vil fremstå som en interaktiv karakter som er i stand til å samtale med spillere. Den vil automatisk generere svar til spillerne ved å gjenkjenne stemme, tekstinndata og spillskjermen."

Tanken er at denne Slimey vil kunne hjelpe deg på forskjellige måter, men bare med saker som er relatert til Dragon Quest X, og det vil være grenser for hva du kan snakke om:

"I tillegg til å delta i samtalelignende interaksjoner, gir Slimey også råd for å hjelpe spillerne med å komme videre i spillet.

Spillet svarer ikke på informasjon eller spørsmål om den virkelige verden utenfor. Samtaler med andre enn din egen venn vil ikke bli tatt opp eller offentliggjort. AI-kontroller er implementert for å forhindre upassende svar. Vi rekrutterer for øyeblikket deltakere til betatesten (testversjonen) frem til 30. mai."

Takashi Anzai, som er ansvarlig for utviklingen og driften av Dragon Quest X, sier at det vil være som å spille med andre slik du gjorde som barn, og tror det vil være til fordel for nykommere :

"Akkurat som da du spilte med vennene dine som barn, blir det din egen personlige følgesvenn. Nye spillere vil ikke føle seg alene."

