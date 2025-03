Dragon Quest XI S vender tilbake til Nintendo eShop med et permanent priskutt

HQ

For mange begynner ventetiden på Dragon Quest XII å bli tung å bære, men for mange andre er det en verdifull tid til å fordype seg i de beste av seriens tidligere deler. Spesielt de nyere, som Dragon Quest III HD-2D Remake og det hittil siste hovedspillet, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age. Sistnevnte hadde forbløffet fansen ved å forsvinne fra eShop i begynnelsen av februar uten forvarsel, men nå er det tilbake, til manges lettelse, og med en overraskelse for potensielle kjøpere: en permanent rabatt på den offisielle prisen.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition vil nå koste £34.99/€39.99, som kunngjort på sosiale medier av spillets offisielle konto. En flott mulighet til å få tak i denne klassikeren. Selv om denne rabatten gjenspeiles i Nintendo eShop, er det sannsynlig at du vil finne spillet enda mer rabattert på det fysiske markedet på andre plattformer, for eksempel PS4. Uansett hvor du er, gi Dragon Quest XI, et ypperlig JRPG, en sjanse.