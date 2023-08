Dragonheir: Silent Gods: Det neste store mobil-rollespillet?

Det er blitt ganske vanlig at rollespill utvikles for både PC og mobile systemer. Sjangeren kan tilpasses både mus og tastatur og berøringsskjermkontroller, og tidligere har dette blant annet ført til utviklingen og lanseringen av Diablo Immortal, et spill jeg fortsatt mener er en av de bedre mobiltitlene på markedet, selv om det har sine pengedemoner. Men grunnen til at jeg nevner Blizzard, er at det føltes veldig likt SGRA Studio s prosjekt Dragonheir: Silent Gods, en tittel som jeg fikk anledning til å teste i rundt 20 minutter på Gamescom i år.

HQ

Demoen jeg fikk oppleve, startet et lite stykke ut i fortellingen, og det var derfor svært vanskelig å skjønne hva som foregikk. Fantasy-sjargong og -termer ble kastet rundt hele tiden, noe som betyr at det ikke var den enkleste tittelen å få grep om historien. Men spillingen føltes derimot ganske intuitiv, og etter en stund med mye prøving og feiling føltes det som en selvfølge å utforske verden og takle kampene.

Utforskningen i den åpne verdenen foregår ved at spilleren styrer en gruppe figurer fra et isometrisk perspektiv over et kart som føles lite i forhold til figurenes størrelse. Tenk Civilization og hvordan figurmodellene ser forstørret ut for å sikre at det ikke tar en evighet å bevege seg over det store verdenskartet. I verdenen kan du plyndre kister for gull og andre nyttige gjenstander for å oppgradere figurene dine, og du kan møte andre personer for å ta på deg nye oppdrag og delta i det forgrenede dialogsystemet, og til og med komme i kontakt med fiender, noe som kan føre til kamp.

Da jeg fikk oppleve mobilversjonen av Dragonheir, foregikk kampene på en slik måte at du starter med å plassere laget ditt på et rutenett på en måte som best mulig beskytter de svakere figurene og setter de sterkere i stand til å absorbere skadene. Når plasseringsprosedyren er fullført, starter du kampen, og det eneste du trenger å gjøre er å aktivere hver figurs evne når den er ferdig ladet. For offensive figurer kan dette være et angrep med stor skade på én fiende eller et områdeangrep, og for støttende figurer kan du i stedet aktivere en helbredende pytt eller øke lagets forsvar. Den største haken med evnene er at når du aktiverer en av dem, kastes en 20-sidig terning, og siden terningen lander på bestemmer styrken på evnen (der 20 er maksimum og 1 er en kritisk feil).

Det er tydelige Dungeons & Dragons -influenser i dette spillet, og for hva det er verdt, danser Dragonheir også med kompleksiteten i den bordspilltittelen. På den ene siden er spillets kjernepremisser veldig enkle å forstå, men på den andre siden er det mange ekstra RPG-elementer og tilpasningsmuligheter som øker utfordringen med å raskt kunne forstå denne tittelen. Og alt dette kommer i tillegg til det inntektsgivende tilbudet, som så vidt jeg kunne se inkluderer måter å bruke premium-valuta på for å låse opp nye figurer som du kan legge til i laget ditt.

Så selv om Dragonheirs omfang og kompleksitet var noe som overrasket meg, slik tilfellet er med mange spill som også debuterer på mobilplattformen, synes jeg det er verdt å vente med å felle en endelig dom over dette spillet til man har sett omfanget av inntektsgenerering. Jada, kampene er spennende, kulissene er spennende, verdenen er fullpakket med innhold og grafikken er ganske bra til mobilspill å være - det er virkelig mye å glede seg over. Men hvis spillet også defineres av hvor mye penger du pumper inn i det, er det en annen historie, så inntil videre vil jeg være forsiktig optimistisk med hensyn til Dragonheir: Silent Gods.