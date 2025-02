Dragonite, postmannen, kommer med en kortfilm for å feire Pokémon-dagen 2025

HQ

Tradisjonen har vært klar i noen år nå, 27. februar har blitt Pokémon-dagen. Med så mange fans som lommemonstrene tiltrekker seg, kjenner du noen som husker dyrene bedre enn dere selv, hvis bursdagen din faller på denne dagen.

Kortfilmen som ble sluppet i dag, er produsert av animasjonsstudioet CoMix Wave Films, som kanskje ikke ringer en bjelle, men hvis jeg forteller deg navnet ditt og Makoto Shinkai, kan det hende du klikker. Dette studioet har produsert alle filmene til den berømte japanske regissøren og forfatteren, som vi allerede har nevnt Your Name, The Time With You, The Garden of Words, eller den siste, Suzume.

Historien om kortfilmen følger Hana, en jente som ønsker å bli en leveringsjente som Dragonite. En dag kommer det et mystisk brev, og sammen med Fuecoco begynner hun å lete etter avsenderen. I det øyeblikket møter hun Rio, en gutt som avslører at brevet var for å feire bursdagen til faren hans, som jobber langt borte i Kanto.

Regissør Taku Kimura sa nylig i et intervju "Det er 29-årsjubileum for serien, og vi ønsket å inkludere Pokémon fra alle generasjoner. Historien går gjennom alle regionene, og starter i Paldea." På den annen side fremhevet manusforfatter Kentaro Nana scenen med den legendariske Pokémon Kyogre. "Visuelt skaper den stor innvirkning og følelser. Kimura gjorde en fantastisk regi, jeg håper publikum vil like det."

Teamet for kortfilmen "Dragonite and the Special Delivery" består av store navn i anime-bransjen, som har jobbet med animeer som Violet Evergarden og Frieren: Beyond Journey's End. Nedenfor er en liste over de viktigste navnene.



Regissør og storyboard: Taku Kimura (Studio Lemon)



Manus og komposisjon: Kentaro Nana



Karakterdesign (originalt konsept): Asuka Dokai



Karakterdesign og animasjonsregi: Maho Aoki



Kunstnerisk ledelse: Tasuku Watanabe



Musikk Evan Call



Animasjonsproduksjon: CoMix Wave Films



Du kan se kortfilmen her, selv om den bare er på japansk, koreansk eller kinesisk, er det automatisk genererte engelske undertekster.