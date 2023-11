Dragon's Dogma 2 bekreftet for lansering i mars

HQ

Tidligere denne måneden skrev jeg om at PEGI tilsynelatende avslørte utgivelsesdatoen for Dragon's Dogma 2 ved å dele aldersgrensen for tidlig. Capcom nektet da å kommentere saken, men Hideaki Itsuno bekreftet det nærmest for noen timer siden. Det virket likevel som om vi måtte vente på showcasen som starter om mindre enn to timer for å få det svart på hvitt ... helt til Valve bestemte seg for å gjøre noe med det.

Dragon's Dogma 2 sin Steam-side har blitt oppdatert litt før planlagt, og avslører at spillet faktisk lanseres 22. mars. Og ikke bare det. De har også publisert følgende PC-spesifikasjoner, noe som gjør det klart at du trenger en ganske kraftig PC for å virkelig kunne nyte å klatre på monstre, fly på dem og mye mer om fire måneder:

Minimum





OS: Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit)



Prosessor: Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600



Minne: 16 GB RAM



Grafikk: <em>NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT med 8 GB VRAM



<em>DirectX: <em>Versjon 12



Anbefalt





<em>OS: Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit)



Prosessor: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 3600X



Minne: 16 GB RAM



<em>Grafikk: <em>NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700



<em>DirectX: <em>Versjon 12



Følg med senere i kveld for å få gameplay og slik.