Dragon's Dogma 2 blir review-bombet på grunn av mikrotransaksjoner

Dragon's Dogma 2 er ute, men selv om de første inntrykkene fra anmelderne var svært positive til Capcoms nyeste rollespill, er det ikke alle som er like fornøyde når den brede spillbasen får ta en titt på denne opplevelsen.

Dette ser spesielt ut til å være tilfellet på PC, der Dragon's Dogma 2 for øyeblikket har en Mostly Negative-rating på Steam. Anmelderne oppgir flere grunner til at de er negative til spillet, men det ser ut til at ytelsesproblemer og avhengigheten av mikrotransaksjoner er de største syndene.

På butikksiden kan du se at hele 21 mikrotransaksjoner allerede er tilgjengelige. Ting som redigering av karakterens utseende, raske reiser og gjenopplivning av døde koster penger, noe som for mange føles som om det strider mot naturen til et rollespill for én spiller.

Ettersom spillet nettopp har kommet ut må vi vente og se hva den generelle responsen blir, men selv om selve spillingen, grafikken med mer er noe av det beste som finnes, kommer spillerne til å protestere hvis de føler at de blir bestjålet.