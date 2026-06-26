Dragon's Dogma 2: Dark Arisen byr på nytt historieinnhold, underjordiske huler og mange tilbakemeldinger fra grunnspillet

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Dragon's Dogma 2 Dark Arisen tar oss med til den frosne regionen Norgen. Vi har vært klar over denne DLC-utvidelsen til Capcoms RPG-oppfølger fra 2024 en stund, men takket være den siste Capcom Spotlight har vi fått mange nye detaljer om Dark Arisen.

Tøffe prøvelser venter oss i Norgen, der vi skal møte ullete, yeti-lignende skapninger, iskastere drager og mye mer. En ny historiekampanje vil gi spillerne muligheten til å utforske regionen og dykke ned i hemmelighetene den rommer. Vi er på jakt etter en Fallen Dragon, slik det fremgår av nøkkelbildet til Dark Arisen. På dette oppdraget vil vi møte Eir, en mystisk kvinne som også er på jakt etter dragen. I tillegg til historien er det også rikelig med annet innhold. 12 dungeons som kan spilles på nytt, unike nye våpen og rustninger med tilknyttede ferdigheter, samt et relikvieekspedisjonssystem som hjelper deg med å finne det beste utstyret.

I tillegg er det lagt til noen nye funksjoner i karakterskaperen, og det er inkludert mange optimaliseringer og forbedringer av brukeropplevelsen som en del av Capcoms oppfølging av tilbakemeldingene på hovedspillet. Forhåpentligvis kan dette gi oss den definitive Dragon's Dogma 2-opplevelsen når den lanseres 9. oktober.