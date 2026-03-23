Dragon's Dogma 2-fans tror Capcom erter en utvidelse i jubileumskunstverk

22. mars 2024. Det føles ikke som to år siden, med tanke på at det i utgangspunktet ga oss Barbenheimer av spill, med Dragon's Dogma 2, Princess Peach: Showtime! og Rise of the Ronin slippes alle på samme dag. Det har gått to år siden disse spillene, og Capcoms fantasy-RPG feiret anledningen med noen nye kunstverk.

Dette høres kanskje ikke ut som noe spesielt, men ivrige fanshar plukket fra hverandre kunstverket for ethvert tegn på mer innhold som kommer til spillet, og ifølge TheGamer ser det ut til at de har funnet noen potensielle bevis for en utvidelse. Det ser nemlig ut til at en ny, nordlig region kan bli utforsket i Dragon's Dogma 2, ifølge noen potensielle hint i kunstverket.

Først og fremst er det en ny figur på bildet, med ryggen vendt mot oss. De har på seg noe vinterlig utstyr, noe som egentlig ikke ville passe til basisspillets klima. Dessuten har et brev som er omtalt i kunstverket blitt dechiffrert, og lyder: "Observasjoner av griffer som flyr inn fra den nordlige regionen Organ har blitt bekreftet."

Dette bekrefter ikke nødvendigvis noe, og kan bare være Capcom som legger til litt smak i verdenen til Dragon's Dogma 2. Men med spillet som har solgt 4 millioner eksemplarer, har det definitivt et publikum. Et publikum som ville hoppe tilbake til verdenen hvis den fikk sin egen Dark Arisen-versjon, akkurat som det første spillet gjorde.