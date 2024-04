Dragon's Dogma 2 har overgått Capcoms forventninger

HQ

Dragon's Dogma 2 er en av årets største utgivelser (selv om lanseringen ikke var uten kontroverser). Heldigvis klarte Capcom å svare raskt på fansens bekymringer, og kvaliteten på spillet gjorde resten for å gjøre det til en bestselger.

Faktisk har Dragon's Dogma 2 overgått selskapets interne forventninger, og Capcom har kunngjort en oppjustering av resultatprognosen for inneværende regnskapsår. Det er virkelig gode nyheter for selskapet, som også hevder å være et av de høyest rangerte selskapene i Japan av sine egne ansatte.

I uttalelsen legges det også vekt på godt salg av Street Fighter 6 og tidligere utgaver av den populære serien. Den offisielle transkripsjonen lyder:

"I vår kjernevirksomhet for digitalt innhold, i tillegg til Street Fighter 6, den siste tittelen i Street Fighter-serien, som har blitt godt mottatt over hele verden, ble Dragons Dogma 2 utgitt i fjerde kvartal og har prestert gunstig. I tillegg økte salget av katalogtitler, som i hovedsak består av eldre titler i hovedserien, på grunn av deres fortsatte popularitet. Til sammen gjør dette at vi forventer at resultatet fra denne virksomheten vil bli bedre enn planlagt."

Har du spilt Dragon's Dogma 2 eller andre Capcom-titler i det siste?