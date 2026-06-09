«Dragon's Dogma 2» kommer til « Switch 2» i den utvidede utgaven « Dark: Arisen»

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Under den pågående Nintendo Direct ble det nettopp avslørt at Capcom endelig bringer Dragon's Dogma 2 til en Nintendo-enhet, nærmere bestemt Switch 2. Dette skjer som en del av en utvidet utgave av RPG-spillet som inkluderer nytt innhold, et komplett pakke kalt Dragon's Dogma 2: Dark Arisen.

Lanseringsdatoen er satt til 9. oktober, tilsynelatende når det Dark Arisen-spesifikke innholdet også kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S.

Når det gjelder hva denne nye bunken med innhold tilfører, får vi vite at den tar eventyret med til landet Norgan, et snødekt og farlig rike befolket av nye fiender og utfordringer å overvinne. Vi får også vite at Norgan introduserer en vurderingsmekanisme, der spillere kan finne gjenstander, få dem vurdert og til slutt oppdage nye våpen, rustninger, ferdigheter og mer.

Med alt dette i tankene, vil du komme tilbake til Dragon's Dogma 2 senere i år, kanskje til og med på Nintendo Switch 2?