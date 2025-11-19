Dragon's Dogma 2 når milepælen på fire millioner solgte eksemplarer

HQ

Capcom har hatt stor suksess med mange av sine største franchiser i det siste, og Resident Evil har som forventet vist seg å være giganten i gjengen, men Monster Hunter trives også, Devil May Cry har nylig hatt en kraftig økning, Street Fighter fortsetter å gå sin seiersgang, og Dragon's Dogma fortsetter til og med å finne et publikum.

Når vi snakker om sistnevnte, tar vi opp dette fordi Capcom nylig bekreftet at Dragon's Dogma 2 nå har passert fire millioner solgte eksemplarer. Milepælen ble nådd den 5. november, med Capcom som bekreftet så mye i et innlegg på sosiale medier som forklarer følgende.

"Takk til de 4 millioner Arisen rundt om i verden! Vi er takknemlige for å dele den oppslukende fantasiverdenen i Dragon's Dogma 2 med dere alle, hvor frihet og eventyr venter."

Denne ekstra millionen har blitt oppnådd siden midten av 2024, da det i slutten av mai 2025 ble uttalt at tre millioner eksemplarer av spillet har blitt flyttet, en bragd som skjedde bare noen få måneder etter ankomsten.

Hvis du ennå ikke har spilt Dragon's Dogma 2, ikke gå glipp av vår dedikerte anmeldelse av spillet.