Dragon's Dogma 2-oppdatering introduserer Casual Mode

Dragon's Dogma 2 har nettopp fått en massiv oppdatering, og i tillegg til endringer i Portcrystal-plasseringer, nye Pawn idle-animasjoner, Vocation-justeringer og mye mer, er det store høydepunktet her Casual Mode.

Hvis du har blitt avskrekket av vanskelighetsgraden i Dragon's Dogma 2, så er kanskje Casual Mode noe for deg. Spillets fiender blir ikke nødvendigvis lettere i denne modusen, men verden rundt deg vil være mye snillere. Listen over funksjoner for Casual Mode er som følger:



Reduserte vertshusavgifter for å bo på et vertshus.



Redusert pris på Ferrystones.



Vanskeligere for båret vekt å bli "Tung" eller "Veldig tung".



Mindre utholdenhet brukt når du løper utenfor kamp.



Tapsmåleren vil ikke øke når du velger "Last inn fra siste lagring" etter at Arisen dør.



Bønder vil komme seg fra dragepest uten at det oppstår en "ødeleggende katastrofe", selv om symptomene utvikler seg til et terminalt stadium.



Du kan bytte til casual-modus midt i spillet, men det er verdt å merke seg at når du først har byttet, kan du ikke gå tilbake til normalmodus, noe som kan låse deg ute fra noen prestasjoner. Les mer om alt i den nye oppdateringen her.