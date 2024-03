Dragon's Dogma 2-utviklerne jobber med å fikse PC-ytelsen

HQ

Dragon's Dogma 2s anmelderembargo ble opphevet i går, og selv om mange anmeldere har hyllet spillet som et fantastisk rollespill, er det allerede noen kjente problemer, hovedsakelig knyttet til ytelsen.

Selv om en PC absolutt vil gi deg den beste versjonen av Dragon's Dogma 2, kan du, avhengig av riggen din, støte på noen problemer når du spiller. I en uttalelse til IGN har Capcom skissert hvorfor disse problemene kan oppstå, og sier at de jobber med en løsning.

"I Dragon's Dogma 2 allokeres en stor del av CPU-bruken til hver karakter og beregner dynamisk effekten av deres fysiske tilstedeværelse i ulike miljøer. I visse situasjoner der mange figurer opptrer samtidig, kan CPU-bruken bli svært høy og påvirke bildefrekvensen", sier en representant for Capcom. "Vi er klar over at innstillinger som reduserer GPU-belastningen i slike situasjoner foreløpig kan ha begrenset effekt, men vi ser på hvordan vi kan forbedre ytelsen i fremtiden."

Dragon's Dogma 2 lanseres 22. mars til PS5, Xbox Series X/S og PC. Hvilken plattform kommer du til å spille på?