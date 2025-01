Drake saksøker offisielt UMG for Kendrick Lamars diss-track

HQ

I fjor føltes det som om rap tok en tur tilbake til 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, da vi fikk en skikkelig beef mellom to av bransjens ledende skikkelser. J. Cole var også der et øyeblikk før han bestemte seg for at han ikke ville si noe stygt om vennene sine.

Kendrick og Drakes beef fikk en tilsynelatende slutt med Kendricks Not Like Us, en låt som viste seg å være så god at Drake rett og slett ikke hadde noe svar, foruten å hevde at låten ærekrenket ham, med en tekst som kalte ham pedofil.

Ifølge Drakes søksmål mot Universal Music Group - plateselskapet som representerer både Kendrick og Drake - gikk Not Like Us utover en rap-biff og har fått konsekvenser i den virkelige verden for rapperen.

"Vi har investert massivt i [Drakes] musikk, og våre ansatte over hele verden har jobbet utrettelig i mange år for å hjelpe ham med å oppnå historisk kommersiell og personlig økonomisk suksess," sa UMG i et svar (via The New York Times). "Gjennom hele karrieren har Drake bevisst og med suksess brukt UMG til å distribuere musikken og poesien sin for å engasjere seg i konvensjonelt skandaløse 'rap battles' for å uttrykke sine følelser om andre artister. Nå forsøker han å bruke den juridiske prosessen som våpen for å kneble en artists kreative uttrykk og kreve erstatning fra UMG for distribusjon av denne artistens musikk."

Universal er helt villig til å ta saken, så kanskje vi snart får se begge artistene i rettssalen i stedet for i innspillingsbåsen.

