Drakes søksmål mot Kendrick Lamars Not Like Us avvist

Det siste spydet er kastet i kampen mellom Kendrick og Drake, og i en sjokkerende manøver ser det ut til at Drake har satt våpenet i sin egen fot etter et mislykket forsøk på søksmål mot Lamar og Universal Music Group.

I en 38-siders kjennelse (via BBC) slo dommer Jeannette Vargas fast at Lamars tekster ikke kunne anses som ærekrenkende. "Artistenes syv-spors rap-kamp var en 'krig om ord' som var gjenstand for betydelig mediekontroll og diskurs på nettet", skrev hun. "Selv om beskyldningen om at saksøker er pedofil absolutt er alvorlig, vil den bredere konteksten av en opphetet rap-battle, med opphissende språkbruk og krenkende beskyldninger fra begge deltakerne, ikke få en fornuftig lytter til å tro at Not Like Us formidler etterprøvbare fakta om saksøker."

Hun bemerket at Drake til og med så ut til å utfordre Lamar til å komme med slike alvorlige beskyldninger i et av sine egne diss-spor. Rapbråk har vært kjent for å trekke frem vitriol og alvorlige beskyldninger fra begge sider, men sjelden har tekster blitt brakt inn i en domstol på denne måten. Ettersom Drake i praksis løp til læreren etter å ha blitt utsatt for verdens mest høylytte pedofilianklage, ser det ut til at han har tapt både på scenen og i rettssalen.

