Dramatisk for Frankrike når saudiarabisk klubb tar tilbake sin beste spiller på U20-landslaget

HQ

Semifinalen i U-20-VM spilles i kveld, og Marokko møter Frankrike kl. 22.00 norsk tid, i kampen om å nå finalen i FIFA World Cup for spillere under 20 år. Saïmon Bouabré har vært lagets stjerne i sluttspillet: Han var ikke med i gruppespillet, men var lagets beste spiller i åttedelsfinalene og kvartfinalene, med to scoringer. Men 19-åringen får ikke spille semifinaler eller en eventuell finale, og klubben hans tillater ham ikke å reise.

Bouabré er et av de få unge europeiske talentene som drar til Saudi-Arabia. Etter å ha spilt for Monacos unge lag, gikk den franske midtbanespilleren, som har vært landslagsspiller for Frankrike siden han var 15 år, til den saudiske Pro League-klubben Neom i fjor sommer. Nå vil de ha ham tilbake.

Bouabré spilte bare åttedelsfinaler og kvartfinaler fordi det sammenfalt med FIFAs landslagspause. Men den er over nå, og den saudiske klubben har juridisk rett til å tvinge spilleren tilbake til Saudi Pro League. Dermed står det franske U20-landslaget uten en av sine viktigste spillere.

Hovedtrener for U-20-landslaget, Bernard Diomède, sier at "Det er frustrerende for spilleren, som ikke kan fortsette eventyret sitt med oss og spille denne flotte kampen mot Marokko sammen med vennene sine. Det er også frustrerende for trenerteamet og lagkameratene hans. Det er synd, med tanke på at det bare hadde gått noen timer, at han kunne ha dratt etter semifinalen til søndagens kamp med klubben sin."