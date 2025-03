Dramatisk MotoGP-løp i Austin gir mer spenning etter Marc Márquez' krasj

HQ

Akkurat da MotoGP begynte å bli forutsigbart, brakte sesongens tredje løp på Circuit of the Americas i Austin, i USA, en vending som jevner ut feltet mellom de tre som kjemper om tittelen: Marc Márquez, Álex Márquez og Francesco Bagnaia. Det ble et dramatisk Grand Prix of the Americas, der Marc Márquez, som så langt hadde hatt en perfekt rekord på sprint og løp, krasjet og trakk seg fra løpet.

Løpet startet med en forsinkelse, som minutter før løpet starter, Marc valgte å gå til pit lane for å endre sykler, utstyrt med slick dekk. Denne "enestående omstendigheten", som løpsleder Mike Webb forklarte, førte til at de bestemte seg for å utsette løpsstarten som et sikkerhetstiltak. Da løpet startet, tok Marc ledelsen som vanlig - han har vunnet syv ganger på denne banen - men en krasj i den niende runden gjorde at han tapte for mange sekunder, og til slutt måtte han bryte fordi sykkelen hans manglet høyre fotpinne på grunn av krasjet.

Pecco Bagnaia, som visste at det var nå eller aldri hvis han ville forbli i mesterskapet, kjørte aggressivt, og det betalte seg for ham, og fikk sin første GP-seier i 2025, noe som etterlot ham bare 12 poeng fra toppen ... som ledes av Álex Márquez, Marcs mindre suksessrike bror, som leder MotoGP-mesterskapet for første gang i sitt liv, takket være tre andreplasser på rad.

Etter Americas Grand Prix leder Álex Márquez tabellen med 87 poeng, fulgt av Marc Márquez med 86 poeng og Francesco Bagnaia med 75 poeng. Neste løp er i Qatar 11.-13. april.