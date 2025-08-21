Drapsmistenkt arrestert etter funn av lik i Seinen

HQ

Siste nytt om Frankrike . Fransk politi har den 20. august arrestert en ung mann i forbindelse med en rekke mistenkte drap etter at flere lik ble trukket opp av Seinen i Paris den 13. august.

Det opplyser påtalemyndigheten i Créteil til Le Monde: "En mann ble pågrepet i morges, mistenkt for flere drap, ved hovedkvarteret til kriminalpolitiet i Paris." Arrestasjonen ble først rapportert av Le Parisien.

Oppdagelsen begynte da en passasjer oppdaget et lik i vannet, noe som førte til at myndighetene avdekket ytterligere tre lik i nærheten. Noen av ofrene viste tegn på vold, mens andre ble funnet i fremskreden forråtnelse, noe som gjorde det vanskelig å identifisere dem.

Etterforskerne tror at en av de døde var en lokal innbygger, men resten forblir et mysterium. Den mistenkte blir nå avhørt mens påtalemyndigheten oppklarer det som kan være en av de mest urovekkende sakene i hovedstaden de siste årene, så følg med for ytterligere oppdateringer.