Når du tenker på fartsfylte retro FPS-spill satt til et dunkende heavy metal-lydspor, er det vanligvis Doom eller Wolfenstein som befinner seg i sentrum av tankene dine. Den id Software utviklede serien inspirerte en hel undersjanger av videospill, og siden da har vi hatt alle slags kloner, samt en samling fancy omstarter fra selve studioet. Men grunnen til at jeg tar opp dette er fordi jeg har dykket tilbake til Dread Templar de siste dagene, ettersom spillet forbereder seg på å offisielt lansere og legge Early Access bak meg. Med dette i bakhodet skal det tydelig Doom-inspirerte spillet snart styrkes med en rekke nye nivåer, våpen, fiender og mer, og jeg har sett det hele i aksjon.

Mens det er en historie i sentrum av dette spillet, er alt du virkelig trenger å vite at Dread Templar ber spilleren om å skyte og sprenge gjennom horder av ekle demoner alt for å nå slutten av et nivå. I motsetning til Doom og Doom Eternal, handler denne tittelen fancy høyoppløselig grafikk for pikselerte 3D-elementer, for å få det til å ligne bedre på et 90-tallsprodukt, og hvis det ikke var for det faktum at du kan få spillet til å kjøre absurd jevnt med riktig maskinvare, ville du sannsynligvis tro at utvikleren T19 Games bare rev dette av en støvete spillkassett som har sittet i en boks i noens garasje de siste 30 årene.

Selve spillingen er utrolig grei. Alt du trenger å gjøre er å administrere ammunisjonen din og treffe skuddene dine med førstepersons siktesuite, alt mens du unngår skade fra angripende monstre. Det er samleobjekter og hemmeligheter å legge til dette, samt dører som du må låse opp ved å finne riktig nøkkel, men for det meste handler dette spillet om å sprenge hellspawn i tusenvis av små biter.

På denne måten spikrer det konseptet. Dette er et virkelig tilfredsstillende og raskt skytespill som kan utfordre og underholde alle som elsker denne typen videospill. Den har også et hyggelig utvalg av våpen å finne og bruke, samt et bredt utvalg av fiender å forstå og overvinne, som alle kombineres for en ekte spenningstur. Og det beste er at det ikke bare kaster alle disse tingene på deg samtidig. Nei, du må skaffe deg nye våpen og møte nye fiender i ferske biomer alt etter hvert som historien utvikler seg, om enn med tanke på at du kan få en start på noen av disse områdene ved å utforske de hemmelighetsfulle (men riktignok kjedelige navngitte) sideområdene som finnes i nivåer for en sjanse til å få en våpenarketype tidlig.

Siden dette er et retro 3D-spill, kan det visuelle være litt trist og monotont over hele linja, spesielt siden dette er et spill som involverer demoner og hellspawn for det meste - Doom har for eksempel hatt et langvarig elsk/hat-forhold til fargen rød. Så selv om det grafiske tilbudet egentlig aldri er noe som fanger oppmerksomheten din, er ytelsen som bilder med lavere oppløsning gir rom for, absolutt.

Jeg har prøvd Dread Templar på både en Intel i9-11900KF, RTX 3090, 64 GB RAM-drevet skrivebord, og også på en MSI Pulse GL76, og begge enhetene kan få dette spillet til å kjøre til så høye bildefrekvenser at de tilkoblede skjermene rett og slett ikke har noen sjanse til å fange opp - ofte over 700 bilder per sekund. Dette betyr at Dread Templar skal spille absurd jevnt uavhengig av komponentene i datamaskinen din, noe som er en massiv velsignelse for en tittel som er stolt av tempoet i kampengasjementene.

Men bare fordi ytelsen er fantastisk, betyr det ikke at det ikke er noen sprekker i spillets rustning. Dread Templar støtter kontrollerspill, men noen av menyene er tydeligvis ikke bygget for kontrollerinngang. Noen av nivåene er så gjennomtrekkende farget at det kan være vanskelig å si hvor du skal gå. Og fortellingen er så løst innarbeidet at den i hovedsak formidles gjennom stillbilder med stemmestyrt dialog på slutten av hvert av de fem kapitlene. Men igjen, du kommer til Dread Templar for å skyte ned monstre, og i denne venen alene utmerker den seg.

Og det er det viktigste å ta bort: Dread Templar er en vanvittig morsom retro FPS. Det er enkelt, spennende, actionfylt og spennende, og er den perfekte typen spill for alle som bare leter etter en gammeldags Doom-lignende tittel - utstyrt med et blodpumpende metalllydspor - å fordype seg i.