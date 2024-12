Dream Productions (Disney+)

HQ

Innsiden ut 2 har uten tvil vært årets største hit. Den animerte oppfølgeren om overgangen fra barndom til ungdom, forklart gjennom et voksende følelsesregister i sinnet, har gått sin seiersgang i ukevis, og har nå spilt inn mer enn 1,6 milliarder dollar. Disney har en ny gullgås å fôre, og det ser ut til at de har klart å finne den perfekte timingen for å lansere en miniserie på fire episoder på abonnementstjenesten deres som utvider idéverdenen i oss ytterligere: The Dream Productions.

I den første Inside Out-filmen fikk vi et kort glimt av Dream Productions, en representasjon av hvordan ideer projiseres inn i sinnet og kombineres med hverandre for å danne det vi kjenner som drømmer. I Rileys hode er "Dream Productions" som et stort Hollywood-produksjonsselskap, fullt av filmsett, der en haug med fargerike karakterer skaper minneverdige drømmer. Og her får vi litt mer av denne "indre verdenen", når vi i mockumentarisk format følger arbeidet til en av de mest anerkjente drømmeregissørene i Rileys erindringer, Paula Persimmon. Problemet er at Paula oppnådde sine beste drømmer i Rileys tidlige barndom, som nå er på vei inn i ungdomsårene (Dream Productions bygger bro mellom Inside Out og Inside Out 2), og de glansdagene ligger for lengst bak henne. Men Persimmon har ikke tenkt å gi opp, og derfor tar han en siste sjanse til å beholde jobben ved å kombinere sin kunnskap om nattlige drømmer med kunnskapen til den unge dagdrømmerregissøren Xeni, som er ivrig etter å innta verden. Problemet er bare at Paula og Xeni ikke kunne vært mer forskjellige, og det fører til alle slags bisarre situasjoner.

Dette er i hovedsak handlingen i Dream Productions, der vi møter en rekke kuriøse karakterer, som produksjonsassistenten Janelle eller studiosjefen Jean Dewberry. Alt er fortalt i mockumentary-format, noe som letter en handling som kunne være mer forvirrende for unge seere med en rekke gags og scener som bryter den fjerde veggen. Riley er 13 år gammel, så hennes følelsesmessige forandringer er dagens orden. Skoleballet? Den drømmen kommer garantert til å bli en stor hit. Å ta med barndomsleketøyet ditt på skolen? Den bør kanskje sendes tilbake til forfatterrommet. Og slik husker vi (de voksne) eller oppdager (barna) den merkelige og forvirrende perioden i livet hvor man er 12 år gammel og ikke passer inn, verken i barnas eller de voksnes verden. Paula går gjennom en lignende konflikt, nesten som overgangen fra stumfilm til lyd i The Artist. Og for å holde seg på toppen må også hun utvikle seg og modnes fra barndomsdrømmer til tenåringsdrømmer.

Dream Productions er sjarmerende. Den er ikke like radikal som Inside Out 2 ga seg ut for å være, men den berører nok temaer og pakker dem inn i den filmstudio-vanviddet som gjør at den fungerer i hver av de fire episodene. Det er en lettere, mer lettfordøyelig underholdning enn filmene, selv om den ikke har samme dybde. Kanskje er det derfor jeg husker den bedre den tiden den dveler på netthinnen. Selv om den kommer fra årets store hit, er den slett ikke anmassende. Det er bare en godt animert miniserie som utfyller handlingen i de to filmene veldig bra og fyller ut tidsgapet mellom dem.

