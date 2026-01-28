Dreame gjorde mer enn det som var vanlig på CES: Her er våre tanker om alt de hadde å vise frem

HQ

På CES-messen så vi forståelig nok mye teknologi, men det var ingen som dekket en rekke apparater, enheter og revolusjonerende ideer som Dreame. Vi var så heldige å få delta på selskapets lanseringsevent på CES, og der ble det klart, om du ikke allerede visste det, at denne giganten lager mye mer enn bare robotstøvsugeren din.

Vi startet med noen imponerende statistikker, som at Dreame nå hjelper 30 millioner husholdninger med å leve i fremtiden, og deretter dykket vi ned i de nyeste og beste produktlanseringene. Du vil sannsynligvis ikke bli overrasket over å høre at robotstøvsugerne inntok scenen først, ettersom det fortsatt er her Dreame ser mye rom for spennende innovasjon. Enten det er Cyber 10 Ultra med sin robotarm som både plukker opp søppel og kan moppe, eller den trappeklatrende minitanken som CyberX-modellen er, ligger Dreame alltid et skritt foran med sine robotstøvsugere, og tenker på problemene de kan støte på før du må håndtere dem hjemme hos deg selv.

Som nevnt brukte vi ikke bare tiden vår på å høre om de kule nye støvsugerne. I videoen over kan du se noe av den prisbelønte teknologien vi så på CES, og mye av den fokuserte på hjemmet og på å få det til å føles mer futuristisk. Fra apparater for personlig pleie, som den AI-drevne Pilot 20-hårføneren som skanner hodebunnen, til en selvrensende luftrenser og et klimaanlegg med doble robotarmer for å forbedre luftstrømmen, ga Dreame oss et glimt av hvordan vi kan gjøre hjemmene våre til morgendagens oppholdsrom. Etter lanseringen fikk vi også se teknisk avanserte tannbørster, speil, hårbørster og mye mer som alle tar for seg de små øyeblikkene i livet og prøver å gjøre dem så perfekte som mulig.

Deretter gikk vi videre til en utrolig imponerende skjerm i V3000 Aura Mini LED-TV, som kunne skilte med noen tall jeg fortsatt ikke er sikker på om jeg kan forstå noen uker senere. 300 Hz oppdateringsfrekvens, 2800 nits og et kontrastforhold på 20000:1 i størrelser fra 55 til 100 tommer. Dreames inntreden på TV-fronten er så dristig som man kunne forvente, og selv om vi hadde hørt om den i fjor, var det en helt annen opplevelse å se den i egen person på CES.

Fra store TV-er til mindre teknologibiter, tok vi deretter en titt på Dreames Leaptic Cube. Et kompakt, lett kamera som ikke sparer på spesifikasjonene. Det kan ta opp i 8K, 30 bilder i sekundet eller 4K 120 bilder i sekundet, har 50 MP klarhet og fungerer også som en AI-assistent. Da vi tok en titt på kameraet mens vi gikk rundt på Dreames stand, var det tydelig hvor skarpe bildene var, og hvor praktisk dette kameraet kan være for filming på farten. Mens vi er inne på temaet mini-enheter fra Dreame, fikk vi også ta en titt på selskapets smartring, som er en veldig nyttig liten assistent for å overvåke søvn, puls og mer.

Vi kunne selvfølgelig ikke snakke om Dreame på CES i år uten å nevne selskapets kommende elbil, Nebula Next 01. Denne superbilen har utrolig høy ytelse og kjører like bra som den ser ut. Den kjemper ikke mot luften, men glir i stedet rett gjennom den og når 0-100 km/t på 1,8 sekunder. Karbonfiberpanseret holder den også sikker, og sammen med resten av denne revolusjonerende teknologien kan den snart endre superbilmarkedet for alltid.

