Først fikk vi den typiske Dyson-formen; trådløs, uten støvpose og relativt friksjonsfri i bruk. Det var i seg selv en revolusjon, som bare har gjort rask rengjøring enklere og mer effektiv, men vår dynamiske virkelighet står selvsagt aldri stille, så gulvvask ble raskt implementert i samme sentrale form. I dag kan du, hvis du føler deg litt eventyrlysten, kjøpe støvsugere som også har en vanntank, en gulvmopp og en ladestasjon, slik at du kan støvsuge og moppe gulvet samtidig.

HQ

Dreame Det er klart at de følte at de kunne ta dette videre i samme retning, så de sier at den nye Dreame H15 Mix virkelig er "7-i-1", noe som betyr at den har syv separate funksjoner, som alle drives av en enkelt 400 W-motor som går på det samme 5000 mAh-batteriet.

Tanken er enkel: Selve motoren er avtakbar og kan settes inn i både selve støvsugeren, som har utskiftbare "munner", men også i en helt separat enhet med tilhørende gulvvasker, og til og med en egen liten støvsuger med fleksibel slange, som er perfekt for rengjøring av bilen. Dreame kaller det selv et "rengjøringssenter", noe som kanskje er et eksempel på markedsføring som gjenspeiler produktets faktiske funksjonalitet og kapasitet på en god måte.

Som støvsuger er H15 Mix ganske pålitelig. Vi snakker om 23 000 Pa, ca. 75 minutters bruk på én lading, en bunnsolid base som lades jevnt og en ladetid på ca. fire timer. Ikke noe nytt under solen, men absolutt konkurransedyktig. I tillegg kan støvsugeren og gulvvaskeren brukes fra samme base, ettersom du kan "parkere" de ulike munnstykkene i små holdere.

Dette er en annonse:

Hvis du trenger å vaske gulvet, gjøres dette også etter boka. Det finnes en rekke teknologier som forhindrer at hår samler seg - der Dreame har kalt dette "TangleCut 2.0" - det er "GapFree AI-DescendReach", en liten robotarm som forhindrer at støv og skitt skyves fremover når du ruller over den, og i basen er det "ThermoTub", som betyr at den rengjøres med 100 grader varmt vann over børsten og tørkes i 90 grader for å forhindre oppbygging av smuss og mugg.

Du støter likevel på det samme problemet som alle gulvvaskere av denne typen. Hvis man ikke tømmer ut det skitne vannet etter så å si hver eneste gulvvask, utvikler det seg relativt raskt mugg i selve tanken. Det er ikke overraskende, for det er fuktig, det er skittent, det er til og med matrester, og det er ikke alltid like hyggelig å fjerne mugg fra filteret og tømme det ganske ubehagelige vaskevannet fordi du vasket gulvet i all hast og ikke rengjorde det med en gang for en uke siden.

Når det er sagt, kan du med H15 Mix støvsuge gulvet først og deretter vaske det uten for mye oppstyr, og det er først og fremst slik den har blitt testet denne gangen, selv om gulvvaskeren teknisk sett også støvsuger.

Dette er en annonse:

Det er mildt sagt en fryd å veksle mellom den lille bilstøvsugeren med fleksibel slange, gulvrenseren og støvsugerenheten, og selv om prisen er høy, rundt 800 kroner, ble jeg faktisk overrasket over at man ikke betaler mer, med tanke på at en Dyson V15 Detect fortsatt koster rundt 480 kroner på tilbud.

Dreame H15 Mix klarer virkelig å gi deg et overbevisende alt-i-ett-sett som kan gjøre litt av alt. Den eneste virkelige klagen, bortsett fra økt vedlikehold, er at Dreame ikke helt har funnet ut hvordan man designer en estetisk tiltalende base som kan huse alt tilbehøret de ønsker å selge deg. Ja, det er plass til noe, men en H15 Mix som dette er litt av et rot å pakke ut, lagre og holde styr på i praksis, så kanskje en slags forstørret base ville ta mer plass, ja, men det ville også hjelpe til med å holde alt sammen.

Når det er sagt, er det vanskelig å argumentere mot funksjonaliteten og påliteligheten til dette utstyret, og Dreame fortsetter å levere på dette området.