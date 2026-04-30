Dreame har festet rakettboostere til sin konsept-elbil for å oppnå 0,9 sekunder fra 0-100 km/t

De startet med å produsere robotstøvsugere, men har flere ganger varslet presse og forbrukere om at ambisjonene deres vil ta dem langt utover det. Vi vet at de jobber med TV-er, og det er virkelig ikke slutten på det.

Som Top Gear rapporterer, har Dreame annonsert et elektrisk hyperbilkonsept (du leste riktig) kalt Nebula NEXT 01 JET Edition. Det er faktisk en ny utgave av det opprinnelige konseptet, og det er ærlig talt opprørende.

Den har nærmere 1900 hestekrefter, og kan generere opptil 100 kN skyvekraft, noe som antageligvis hjelper den med å oppnå 0-100 kilometer i timen på 0,9 sekunder. Og hvordan oppnår den det? Med doble faststoffraketter - ja, raketter.

Dette er imidlertid fortsatt et konsept, og det er lite sannsynlig at rakettboostere noen gang vil bli gjort tilgjengelig i markedsmodeller, men Dreame drømmer åpenbart ... vel, drømmer stort her.