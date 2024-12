Dreame L40 Ultra

Vi har anmeldt en rekke produkter fra Dreame og har vært fornøyde med nesten alle. Det er ikke lett å si om vi vil anbefale Ecovacs, Roborock eller Dreame - det avhenger overraskende mye av det spesifikke tilbudet eller hvilket app-økosystem du allerede bruker.

Det vi kan si, er at L40 Ultra bare fortsetter rekken av bunnsolide automatiske rengjøringsprodukter som Dreame har presentert oss for de siste årene, og den understreker også at de virkelig har gjort seg fortjent til en fast plass blant de mest ettertraktede produsentene.

Men først og fremst er L40 Ultra en kombinasjon av størrelser vi allerede kjenner godt til. En sirkulær robot med LiDAR-system i fronten forlater stativet som rommer både rent og skittent vaskevann, og takket være en roterende børste, en mopp og et utløp på undersiden kan den både støvsuge og moppe gulv, samt skifte vann ved behov - alt dette kan du følge live via en egen app.

Som vi har skrevet om tidligere, er det innenfor disse rammene at L40 Ultra leverer. Sugekraften er på hele 11 000 Pa, noe som utvilsomt er blant de sterkeste i bransjen, om ikke den sterkeste. Det høres ut som et ubetydelig tall, men det manifesterer seg ganske direkte gjennom hvor mye du kan stole på støvsugeren, og her leverte L40 Ultra som få andre. Tankene i stativet er også på 4,5 liter rent vann og 4 liter skittent vann, noe som også er mye større, og det høyeste støynivået vi målte var 68 desibel i Max+-modus, noe som er blant de mest stillegående vi har testet.

Det er to roterende mopper på baksiden, som fungerer ganske bra, og det er også en roterende børste som sitter på en arm som kan svinges ut hvis støvsugeren trenger å følge en list eller bare langs veggen. Igjen, alt fungerer feilfritt, og det er vanskelig å klage på noe av det. Jeg vil imidlertid igjen påpeke at det ikke virker veldig intuitivt at selve enheten er ... vel, sirkulær. Børstehodet gjør det enklere for L40 Ultra å rengjøre langs lister, ja, men ville det ikke vært enklere hvis hele støvsugeren var firkantet? I tillegg begrenser det hvor L40 Ultra kan gå når LiDAR er på en forhøyning. I vårt hjem kunne den ha nådd under sofaen hvis den ikke hadde vært der, eller installert på en annen måte.

Jeg kritiserer imidlertid nøyaktig det samme rammeverket som ser ut til å eksistere i omtrent 95 % av alle modeller på dette markedet, og hvis du velger å være mer tilgivende, er Dreams nyeste robotstøvsuger ekstremt skarp, det er ikke til å komme utenom. Selv om det ikke skjer så mye mellom generasjonene, er effekten slående, appen fungerer feilfritt og intuitivt, og den er så nær fullstendig vedlikeholdsfri som du kan komme.

Den er ikke billig, og problemet oppstår fordi du nå kan kjøpe en Ecovacs X2 Omni for mye mindre enn før. Det skal imidlertid sies at den er billigere enn Roborocks mer innovative S8 MaxV Ultra, så det er litt av en mellomting.

Men den kan anbefales, og effekten er der. Dreame har nok en gang gjort seg fortjent til sin plass, og L40 Ultra sementerer bare ytterligere at de er der de er fordi de leverer hver gang.