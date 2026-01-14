Dreame Nebula Next 01 med +1800 hestekrefter skal produseres i Tyskland

HQ

Dreame er mest kjent for sine husholdningsprodukter, som robotstøvsugere, men deres nyeste produkt er noe helt annet.

Tre konseptbiler ble vist frem, deriblant en prototyp av Nebula Next 01, en elbil med fire motorer og 1876 hk som Dreame håper å kunne begynne å produsere i Europa - nærmere bestemt på en Tesla-fabrikk i utkanten av Berlin i Tyskland.

Dette er langt mer enn hva de to andre elbilene på utstillingen - de to Kosmera-modellene - kan produsere, med en hastighet og kraft som kan konkurrere med både Porsche Taycan og Xiaomis SU7- og YU7-modeller.

Bilen har store gule bremsekalipere, LED-baklykter i full bredde og moderne L-formede frontlykter. Designet gir den en luftmotstandskoeffisient på bare 0,1815, ifølge Dreame, på grunn av "avansert aerodynamikk", og vekten er holdt nede som følge av utstrakt bruk av karbonfiber.

Prisen er ennå ikke offentliggjort, men bilen skal etter planen komme i salg neste år. Med tanke på at den har en "super boost-modus" for forbikjøringer som kortvarig kan øke effekten med 30 % - ifølge Dreame - vil det mest sannsynlig være et "hvis du trenger å spørre, har du ikke råd til det"-scenario.

Ettersom Gamereactor har dekket elbiler i stor grad, håper vi at denne bilen kommer i produksjon, og at det blir mulig å prøvekjøre den.

