Dreame plagierer Bugatti med sin debutbil

Dyson-rivalen Dreame har som kjent kopiert den britiske pinnestøvsugerens design ned til siste skrue de siste tre årene, og nå har de kunngjort at de har tenkt å produsere sin første bil, som skal bli en elektrisk sportsvogn. Dreame-grunnlegger Yu Hao viste frem de første konseptskissene av den kommende Dreame-bilen via sosiale medier, som vil bli vist frem i konseptform under årets Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas senere i høst. Bilen skal visstnok produseres i Berlin i en fabrikk som Dreame er i ferd med å bygge, et steinkast fra Teslas Berlin-fabrikk, og når vi ser på designet, er det tydelig at Dreames industridesignere har sett på Bugatti Chiron både én gang og 12 000 ganger. Faktum er at dette er en ren karbonkopi.

"Luksusbilsektoren har manglet et virkelig intelligent elektrisk hyperbilmerke. Mens tradisjonelle luksusmerker som Bugatti og Bentley har vært trege med å omfavne elektrifisering og intelligens, vil Dreame omdefinere hva som utgjør ultraluksus i den neste bilæraen."

Dreame har helt sikkert sett på Bugatti Chrion da de designet sin første bil.