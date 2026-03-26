Dreame presenterer L50-serien av robotstøvsugere

Dreames robotstøvsugere har allerede vært omtalt på Gamereactor; vi anmeldte nylig Dreame Aqua10 UltraRoller, og nå har merket avduket de nye robotstøvsugerne i L50-serien: L50s Pro Ultra og L50 Ultra AE.

L50s Pro Ultra er den ytelsesfokuserte modellen, som tilbyr dypere og mer effektiv rengjøring med en Vormax-sugekraft på 30 000 Pa. Den har også 100 °C selvrensing ved hjelp av ThermoHub-teknologi, EasyLeap-systemet for å unngå hindringer, fleksible uttrekkbare armer for rengjøring av hjørner, og en pris på € 749.

L50 Ultra AE-modellen er derimot den rimeligere versjonen, med en sugeeffekt på 28 000 Pa, en forbedret selvrensende temperatur på 100 °C, en Anti-Tangle TriCut 3.0-børste som forhindrer at hårene floker seg, uttrekkbare armer for rengjøring av hjørner og en pris på 599 euro.

Du finner mer informasjon på den offisielle nettsiden.