Dreame X40 Ultra

I en verden der Roborock introduserer en rekke nye funksjoner som fremstår som iterative, men betydelige fremskritt, og Ecovacs tilbyr løsninger som kombinerer robotstøvsuger og håndstøvsuger i ett med et innovativt kvadratisk design, hvilken plass er det da for en produsent som Dreame?

Ta for eksempel X40 Ultra. Den koster rundt 1300 pund, men til tross for de forgylte linjene ser den litt rimelig ut i sammenligning. Men selv om Dreame virkelig ikke tømmer lommeboken her sammenlignet med konkurrentene, betyr ikke det at du får en dårlig robotstøvsuger - langt ifra.

Først og fremst er det verdt å slå fast at X40 Ultra har alle spesifikasjonene som gjør den i stand til å konkurrere mot de nevnte etablerte gigantene. En sugekraft på 12.000 ppa sikrer høy ytelse uansett hva som skal rengjøres, det er 32 nivåer av fuktighetskontroll på gulvmoppene under støvsugeren, en 360-graders 3D LiDAR-sensor som lager 4D-kart, den nye TriCut Brush som praktisk talt eliminerer behovet for å fjerne hår fra børsten og massevis av funksjoner i den robuste appen.

Det er også MopExtend og RoboSwing, to ganske merkevarelignende kallenavn på gulvmoppene som heves opp og skyter ut til sidene for å øke området som rengjøres, og en slags svingarm som også øker radiusen som støv og smuss plasseres innenfor støvsugerens sugekapasitet. Det er en velfungerende støvpose på 300 millimeter, en intern vanntank på 80 milliliter som enkelt kan håndtere et gigantisk stueområde uten problemer, og batteriet på 6400 mAh er heller ingen hindring.

Den nye basen har også blitt forbedret og tar nå mye mindre plass, selv om den har samme kapasitet på 4,5 liter rent vann og 4 liter skittent vaskevann. Den vasker også med vann som er oppvarmet til 70 grader, og kan også bruke varmluft i basen for å tørke moppen raskt etter rengjøring.

Det hele fungerer helt strålende. Det gjør det virkelig, og den velfungerende appen, selv om den ikke har endret seg så mye siden sist vi testet den, er også en fulltreffer det meste av tiden.

Det er ingen åpenbare mangler her, bortsett fra at det er litt gammeldags å ha et så høyt radarsystem på selve støvsugeren som hindrer den i å krype under lave sofaer og andre møbler for alvor. Men alt fra appfunksjonalitet til det faktum at X40 Ultra enkelt kan rengjøre 300 kvadratmeter gulv totalt uten å måtte tømme eller fylle noen tanker er imponerende.

Så er det et faktum at andre konkurrenter innoverer mye mer for de samme pengene, og fra Roborocks doble rulle til Ecovacs' eliminering av det nevnte radartårnet er det fortsatt kvantesprang å ta, og X40 Ultra ser egentlig ikke ut til å gjøre mer enn å være ekstremt iterativ.