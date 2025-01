Dreame X50 Ultra går opp: En robotstøvsuger med ben

HQ

Dreames nyeste robotstøvsuger, X50 Ultra, tar ting til et nytt nivå når det gjelder rengjøring - bokstavelig talt. Ifølge Dreame har denne høyteknologiske dingsen utfellbare ben som gjør at den kan klatre over hindringer som er opptil seks centimeter høye. Selv om den er utstyrt med standardfunksjoner som lidar-navigasjon, selvtømming og moppefunksjon, skiller den seg ut fra mengden med sin evne til å overvinne høyere terskler.

Med en prislapp på 1 700 dollar er det en bratt investering, men kan den revolusjonere rengjøringen i hjemmet? Hva tror du - er ben det neste store steget for robotstøvsugere?