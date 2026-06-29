Dreame X60 Pro Ultra Complete

Som jeg har skrevet ved flere anledninger nå, har Dreame på en eller annen måte klart å yte på et annet nivå enn de andre produsentene av robotstøvsugere, i hvert fall i vår husholdning. Hver eneste gang vi har testet en av deres flaggskipsmodeller, enten det er X50 Ultra, den fantastiske Aqua10 UltraRoller eller gressklipperen A2, har opplevelsen nesten alltid vært akkurat det lille ekstra pålitelig, akkurat det lille ekstra effektiv, og dette kombineres med deres evne til å forsiktig utvide grensene for hva disse enhetene faktisk er i stand til. Ja, det er bare noe spesielt med Dreame.

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Og nå ser det ut til at vi har nådd en slags kulminasjon. X60 Pro Ultra Complete er, for å si det mildt, et klisjéfylt navn som propper alle teknologibransjens nå meningsløse «buzzwords» inn i ett enkelt produktnavn, men til tross for det er dette uten tvil den beste robotstøvsugeren du kan kjøpe akkurat nå.

Det er store ord, men la oss først skissere hva vi har å gjøre med her. Den er fortsatt rund, bare 7,95 centimeter høy med et teleskopisk LiDAR-system på toppen, slik at den får plass under selv de laveste møblene. Sugekraften er 42 000 Pa, og det er veldig kraftig, selv om denne verdien alene ikke forteller hele historien om hvorvidt en gitt modell er effektiv eller ikke. Ved hjelp av ProLeap-systemet kan den løfte seg opp til 10 centimeter, en funksjon vi har testet med suksess på den høye terskelen inn til vaskerommet, og ladestasjonen renser vann ved 100 grader.

Med andre ord? Den har alt du kan forvente av en flaggskipsmodell, og alt vi tradisjonelt roser Dreame for, inkludert effektivitet og pålitelighet, er til stede her i overflod. Og så er det de to robotarmene. I stedet for den tradisjonelle, lette robotarmen som forlenger sidebørsten et par centimeter, gjør X60 Pro Ultra Complete noe litt annerledes. De to Ultra-Extend-armene (ja, det er to) kan forlenge sidebørsten hele 12 centimeter, slik at den ser ut til å ha lang rekkevidde når den rengjør, og en av moppeputene kan forlenges med 18 centimeter. Det ser helt vanvittig ut i praksis, og gir selvfølgelig mulighet for mye grundigere rengjøring langs kanter og i hjørner. Det er virkelig interessant å se på, men det gir perfekt mening i praksis.

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Dette betyr at den i praksis har fem separate rengjøringsmoduser, som den kontinuerlig veksler mellom avhengig av hva OmniSight 3.0-modulen vurderer som best.

Den kan gjenkjenne 320 objekter; den oppdager smuss via CleanGenius, som bruker optiske linser til å «se» nøye på gulvet; og kartet den tegner over hjemmet er det mest detaljerte jeg har sett til dags dato.

Dette kommer i tillegg til de mer forventede styrkene. DuoBrush 2.0 sørger fortsatt for at de lange hårene som katten vår og partneren min feller, ikke setter seg fast i børsten, noe som gjør det enklere å rengjøre. Appen er fortsatt utrolig responsiv, selv om Dreame gjerne kunne strømlinjeformet den litt for å sikre en mer sømløs brukeropplevelse, og vi har ikke opplevd en eneste feilmelding i løpet av testperioden.

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Den eneste ulempen her er at, siden den nå kan rengjøre på så mange forskjellige måter, tar en gjennomsnittlig rengjøringsøkt ganske lang tid. Det er selvfølgelig umulig å forutsi hvor lang tid det vil ta i akkurat ditt «rom», men i vårt tilfelle har vi lagt til 15 minutter ekstra per rengjøringsøkt.

X60 Pro Ultra Complete er den beste modellen Dreame noensinne har produsert, og det sier ikke lite. Den er effektiv, smart, pålitelig og nøyer seg ikke med status quo. Av den grunn er det denne modellen vi vil anbefale fremover, uavhengig av den høye prisen.