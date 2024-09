Hvis du lager en såkalt "trådløs støvsuger" og den ikke tilbyr noen form for gulvrengjøring i tillegg, står du ved foten av markedsføringens Mount Everest. Hvordan overbeviser du den teknologikyndige, bredere befolkningen om at produktet du har designet er bedre enn en Dyson? Uansett om det er rettferdig eller ikke, har de et sterkt grep om dette markedet og den kollektive bevisstheten også, men Dreame utfordrer nå på en stor måte.

HQ

Dreame Z30 vil koste deg rundt £450, noe som er mye mindre enn en Dyson V15 Absolute, men Dreame går også opp mot eldre, fornuftige Dyson-modeller, så la oss bare si at det ikke akkurat er billig. Dreame er imidlertid en produsent det er verdt å legge merke til, for de går for en del av kaken, og med sin X-serie av robotstøvsugere har de noe å si.

Z30 er en poseløs støvsuger i alle ordets betydninger. Den har et sirkulært kammer på 600 milliliter for støv og smuss, to 200 mAh-batterier som enkelt kan skiftes ut og som til sammen gir over en times rengjøring selv på den mest intense innstillingen. På innsiden finner du et HEPA-filter, et skumfilter og annen filtrering som holder selv mikroskopisk støv borte fra de mest avgjørende komponentene. Det er med andre ord selve essensen av "pick up and play", og den krever svært lite oppsett for å komme i gang med rengjøringen.

På toppen har vi tradisjonen tro et display som gir deg tilgang til en lang rekke innstillinger, inkludert moduser, og byggekvaliteten på dette, og resten av støvsugeren for den saks skyld, er ganske sublim. Om ikke annet går den faktisk forbi Dyson på dette punktet, som er smarte, men ikke akkurat strømlinjeformede i estetikken sin. Selve basen er av matt plast som støver ned med en gang, men heldigvis kompenserer Dreame for det med syv tilbehør i esken, inkludert to sentrale "hoder" om du vil. Nei, ingen av dem er dessverre spesielt bra for tepper, men det er mye i esken her, det skal de ha.

Dette er en annonse:

Begge hodene har også "CelesTect LED", noe som betyr at to sterke lys lyser opp gulvet foran deg slik at det blir lettere å treffe smuss og pinner under alle naturlige lysforhold. Det er et lite tillegg, men vi roste det i vår Roborock-anmeldelse, så vi gjør det samme her.

Alt i alt leverer Dreame faktisk det meste av det du forventer her, fra pålitelig støvsuging, de nevnte LED-lysene, rikelig med tilbehør i esken, et fungerende stativ du faktisk får med i esken i stedet for å måtte betale ekstra for (Dyson gir deg bare et veggmontert stativ) og et anstendig støynivå på rundt 55 dB i vår test.

Det er imidlertid ett irritasjonsmoment, og det er at selv om Dreame gir deg et stativ er det faktisk ikke et ladestativ, fordi du fortsatt må slå på strømforsyningen manuelt for å lade den. Dette betyr at du ofte tar tak i Z30 bare for å finne ut at strømmen er for lav, noe som er ekstremt irriterende, spesielt fordi det ikke kunne ha tatt mye å implementere en eller annen form for lading i selve basen.

Dette er en annonse:

Når det er sagt, er den enklere å rengjøre og vedlikeholde enn en Dyson, og kombinert med de andre faktorene sementerer Z30 ytterligere Dreames rykte som en verdig motstander til de etablerte gigantene.