Dreame Z30 AquaCycle

Dreame De vet som regel hva de driver med når det gjelder stort sett alle typer støvsuging. De har levert bunnsolide og effektive robotstøvsugere ved flere anledninger, og dette har blitt fulgt opp med et stadig voksende repertoar av såkalte "pinnestøvsugere".

HQ

Vi har allerede sjekket ut den nyeste serien, men blant disse finnes det faktisk noen mer utdaterte modeller, blant annet den såkalte "AquaCycle". Mer spesifikt heter den "Z30 AquaCycle", og hele konseptet er at du har en vanlig støvsuger når du trenger det, som ikke alltid mopper gulvet og dermed skaper et økt behov for vedlikehold, men som har et dedikert tilbehør som gjør at du kan vaske gulvet på kort tid.

Det finnes totalt 10 forskjellige tilbehør, og det er helt tydelig at dette er en slags "plussmodell" til den vanlige Z30, som får liv med dette utvalget av støvsugerhoder. Du får nå et ladestativ i stedet for en løs kabel, noe som i seg selv bidrar til å eliminere mye rot, en liten, men velkommen endring.

Du kan faktisk lese vår samlede anmeldelse av den vanlige Z30 fra i fjor, ettersom de to modellene er identiske når det gjelder sugekraft, byggekvalitet og innstillinger, så la oss fokusere på den nye AquaCycle -komponenten i stedet. Det er "bare" ett av tilbehørene og er et separat støvsugerhode som du kan feste direkte på enheten eller på den medfølgende stangen. Den kan romme 400 milliliter væske og fungerer omtrent som en kombistøvsuger.

Dette er en annonse:

Under AquaCycle finnes det separate beholdere for rent og skittent vann, og det er overraskende enkelt å tømme og rengjøre den. Når det er sagt, er vi en familie på fire med barn, og selv om jeg trofast støvsuger opp gamle havregryn og lignende, var det likevel en del skitt som endte opp med å bli sugd opp da jeg vasket gulvet med AquaCycle. Dette gjør den "enkle" vedlikeholdsoppgaven litt mer komplisert, spesielt siden de fleste produsenter fortsetter å insistere på å plassere motoren som skyver moppen fremover i en slags kapsel akkurat der hår og skitt passerer forbi og setter seg fast. Denne delen kan ikke fjernes, og den kan heller ikke komme i kontakt med for mye vann, men dette er ikke et problem som Dreame alene skaper.

Når det er sagt, kan jeg godt forstå at det er attraktivt å ønske seg en effektiv og allsidig støvsuger som kan gjøres om til en gulvmopp bare når det er absolutt nødvendig. Kombistøvsugere fra Dreame og Roborock er utmerkede, men de krever mer vedlikehold og rengjøring, og det kan føles dumt å skifte vaskevann i kombimaskinen når alt du trenger å gjøre er å støvsuge opp chips etter fredagskvelden.

Slik sett er AquaCycle en mer pragmatisk løsning på hverdagens problemer, og dermed også lettere å anbefale til folk flest som er ute etter en pålitelig, enkel og velfungerende støvsuger som også kan moppe gulvet når behovet plutselig oppstår.

Dette er en annonse: