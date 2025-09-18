Dreames første bil er en elbil, og den kommer til å bli billig

HQ

Støvsugerprodusenten Dreame Technologys første bil er, som vi tidligere har rapportert, en ganske skamløs Bugatti Chiron-kopi når det gjelder design, men ingenting inni aluminiumskarosseriet ligner Volkswagen-konsernets superdyre hyperbil til 4 millioner pund. Dreames debutbil er en ren elbil (ikke overraskende), og den har (som du kan se) fire dører og et fullverdig baksete som bringer tankene til Koenigsegg Gemera. Prislappen ryktes å ligge på rundt 83 000 dollar, noe som er langt, langt, langt billigere enn Bugatti Chiron eller Koenigsegg Gemera.

Carscoops skriver følgende:

"Med henvisning til et nylig internt kommunikasjonsmøte rapporterer det kinesiske utsalgsstedet at selskapets grunnlegger fortalte teamet sitt at Starry Sky Autos premiummodeller vil bli bygget på akselavstander på 3,2 meter (126 tommer) og 3,3 meter (130 tommer) lange. Han "la også frem kravene om at førstnevnte skulle være større i lengde, bredde og høyde enn Li Auto L9 og M9, og sistnevnte skulle ha et dominerende og tøft utseende, med alle dimensjoner som ikke var mindre enn Cullinan." Ifølge rapporten har Dreame Auto "satt sammen et team på tvers av bransjer som dekker FoU, produksjon og kvalitetskontroll. Teamet inkluderer kjernepersonell innen FoU fra den opprinnelige virksomheten for smart maskinvare, samt eksperter fra tradisjonell bilproduksjon." Kilde.