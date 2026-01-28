Dreames V3000 Aura Mini LED-TV viser stort potensial for gamere

HQ

Du kjenner kanskje Dreame for deres robotstøvsugere eller husholdningsapparater, men selskapet ønsker å ekspandere inn i mange områder av teknologi, og et av de nyeste er TV-er. På CES i år sjekket vi ut V3000 Aura Mini LED-TV, som så veldig imponerende ut.

Det viktigste vi fikk med oss var hvor bra denne TV-en kan være for gamere. Med en oppdateringsfrekvens på 300 Hz og en skjermstørrelse som gir oss alt fra 55 til 100 tommer, kan vi ikke bare få flotte bilder fra denne skjermen, men også rask ytelse som gjør det mulig å spille konkurransespill.

Vi har selvfølgelig ikke testet V3000 Aura Mini LED-TV selv ennå, men hvis vi skal tro på spesifikasjonene, kan Dreame snart skyte til topps på TV-fronten og utfordre noen av de største navnene på markedet.