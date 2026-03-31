DreamHack kommer tilbake til Birmingham i 2027

HQ

I helgen fant DreamHack Birmingham sted i Englands søsterby, og brakte mange av e-sportsverdenens største spill og talenter til byen i Midlands for tre dager med intens action og aktiviteter rettet mot fellesskapet. Det har vist seg å være en stor suksess både for Birmingham og DreamHack, og derfor er det planlagt en gjenforening om to år.

Mellom 2. og 7. april vil NEC nok en gang være vertskap for den store spillfestivalen. Vi vet ennå ikke hva som vil bli omtalt som en del av denne returen, ettersom typisk bekreftede turneringer og arrangementer blir avslørt nærmere festivalens åpning, men den gode nyheten er at hvis du likte arrangementet, vil du snart kunne gjøre det igjen.

Når det gjelder årets arrangement, nevnes det at det brakte inn over 54 000 besøkende i løpet av de tre dagene det varte, og ifølge DreamHacks visepresident for produkt og utøvende produsent, Anna Nordlander, vil 2027-arrangementet være "enda større".