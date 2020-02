Beklager å starte som en klisjé, men hva kan man egentlig si om et spill som er og har alt? Mange vil si at Media Molecule sine forrige spill, Little Big Planet, lot oss skape og spille hva som helst, men Dreams er bevis på at dette bare er tull. Her tas alt til et nytt nivå. Når jeg sier alt mener jeg også alt. Du får ikke bare blanke ark, penner, maling, viskelær, linjaler og hva det enn måtte være som trengs for å skape det man vil, for det er akkurat denne tanken som jeg vet har skremt flere vekk fra Dreams og andre spill hvor man kan lage det man vil. Dette er også et sosialt nettverk, en skole, et gigantisk spillbiblioteket, en egen kinosal, et kunstgalleri og lydstudio hvor du kan gjøre hva du vil. Dreams er rett og slett en drøm. Vær så snill å la meg forklare hvorfor før du bare krysser deg ut av anmeldelsen siden du tror jeg overdriver noe voldsomt.

Det hele starter på en måte som kan virke overveldende for noen av dere de første sekundene. Med å pøse på med ulike former, ord som kunst og musikk, et fargesprakende univers og ordet everything med store bokstaver kjente jeg hjernen kortslutte av alle mulighetene. Heldigvis er dette bare utviklernes måte å poengtere akkurat hvor store muligheter vi straks skal få servert, for deretter innrømmer de at dette kan høres skremmende ut. Derfor går det hele over til en kort opplæringsdel som lærer oss de aller mest grunnleggende mekanikkene.

Når denne er over kommer du så til en skjerm jeg gjerne skulle sett en statistikk på siden den spør om du vil skape eller spille. Ved å velge førstnevnte går turen til din egen tomme skjerm som enkelt sagt fungerer som et tomt lerret hvor du får en lett opplæring i hvordan man lager ting og raskt kan røpe rundt i kreasjonen sin. Personlig synes jeg denne gjør en meget god jobb med å både forklare de viktigste tingene, vise hvor intuitive menyene er og sette fantasien i gang. Noen vil nok bli skuffet over at man til en viss grad ikke står fritt til å skape det man vil etter dette siden en rekke gjenstander og instrumenter kun gis som belønninger etter at mer avanserte opplæringsdeler og guider fullføres, men dette gjelder for det meste de av dere som har lyst til å lage mer komplekse ting og da er det jo samtidig bra at man gjennomgår denne delen av spillet.

Fra første stund kan du nemlig forme dine egne ting, bruke mange ting både utviklerne og andre spillere har skapt og modifisere andre sine kreasjoner, men jeg råder deg helt klart til å i alle fall gå gjennom noen flere opplæringsdeler siden det er disse som virkelig åpner dørene for deg ved å vise hvilke fantastiske muligheter man har med overraskende lette verktøy. Med hyggelige stemmer og videoer som både forklarer og viser hvordan man gjør ulike ting samtidig som man gjør dem selv er dette noe som enhver person, uansett alder og erfaring med spill, vil kunne lære seg og forstå. Jeg er derfor helt sikker på at du raskt vil skape noe du stolt kan vise frem både til venner, familie og resten av verden. Nå snakker jeg ikke om å lage et mesterverk etter den første timen, men med øving gikk i alle fall jeg fra å lage strekmennaktige figurer i starten til et lite tempelområde med feller og dører etter et par dager, så ikke gi opp selv om mulighetene fort vil føles kompliserte i starten.

Til tross for dette foreslår jeg at du tar innom Dreamsurfing-delen hvor du kan spille andre kreasjoner først. Denne viser ikke bare hvor varierte og kule ting man kan skape i løpet av alt fra fem minutter til flere dager og måneder, men også en to til tre timer lang historiedel Media Molecule selv står bak. Grunnen er enkelt nok at den gjør flere ting samtidig. Art's Dream tar deg ikke bare med på en følelsesladet og vakker reise med den hardtarbeidende musikeren Art som lett kunne vært solgt som et lite indiespill i seg selv, men siden historien er delt inn i tre meget forskjellige sjangere og stiler vil den sprenge døren til fantasien din helt åpen. Etter å ha spilt både en platformer, en twin-stick shooter, et point-and-click og et par andre sjangere jeg ikke skal røpe her får man beviset på at Dreams aldri sier nei om vi vil lage noe. Et poeng som bare blir enda tydeligere når du går til den stadig voksende listen over spill, opplevelser og kreasjoner andre har skapt.

Om du har fulgt Dreams de siste åtte månedene vet du nok allerede litt om akkurat hvor imponerende spillutvalget i Dreamiverse er. Føler du nostalgien kalle kan du kose deg med kopier (både fremragende og "mindre gode") av både Super Mario Bros., P.T., Final Fantasy VII, Wipeout, Metal Gear Solid, Dead Space, Gradius, Sonic the Hedgehog, Pac-Man og hva du enn måtte tenke deg. Om du derimot er ute etter noe nytt er det hundrevis, og snart tusenvis, av nye opplevelser som viser hvor kreative folk kan være. Om det er et spill hvor du skal ødelegge en by som både kjente og ukjente kaiju, store rollespill i unike og helt absurde omgivelser eller spill det er vanskelig å slenge en sjanger på eller se likheter med andre spill i. Da har jeg ikke engang nevnt hvordan mange bruker mye tid på å finpusse mindre, separate elementer som sjørøvergrotter med utrolige hodeskalleutskjæringer, ultrarealistiske måltider, figurer som lett kunne tatt opp kampen mot Mario og Crash Bandicoot som ikoniske maskoter, romskip som kan forveksles med de Star Wars leverer med milliardbudsjetter, lydeffekter, stemmeskuespill og mer. For å toppe kransekraken kan man se filmer og filmatiske sekvenser som fremhever hvor dypt både animasjonssystemet, kameraverktøyene, musikkskaperen og alle de andre ressursene man har tilgjengelig er. Bare for å gjøre opplevelsen optimal kan man også gå inn i Edit Mode i andre sine verk slik at man for eksempel kan se hvordan vedkommende har koblet ting sammen. Hvorfor lukkes døren når man har gått inn i et hus? Hvorfor dukker fiender opp når man kommer på en spesifikk plass? Hvordan skiftes musikken når bestemte ting skjer? En rask titt eller to i Edit Mode eller opplæringsdelen vil gi deg svar. Da står du fritt til å bruke dette som inspirasjon eller kopiere det over til dine egne ting, så alt føles enkelt sagt som et fellesskap.

Disse mer komplekse prosjektene er også prakteksempel på hvor bra det sosiale aspektet av spillet er og hvorfor spillbasen virker å være såpass positiv. Det er jo ikke alle som kan være Toby Fox og Thomas Happ, så om du vil spare litt tid eller synes noen har gjort en bedre jobb en deg kan du lett bringe kreasjonene deres over til prosjektet ditt med en ganske oversiktlig og lett søkefunksjon. Gjør du dette vil vedkommende også bli nevnt i oversikten. Slik blir personene som fortjener noe av rosen verdsatt, noe som igjen kan føre til at enda flere får øynene opp for arbeidet deres. Om du liker noens arbeid kan du også følge dem for å få oppdateringer hver gang de skaper noe, samt anbefale kreasjoner slik at de fremheves på den stadig oppdaterte listen over populære drømmer. Jeg har alltid vært en som ønsker å fremheve utviklerne som skaper spill, og det er utrolig gøy å se lange lister i rulletekst-aktig stil som viser at det allerede er mange som har begynt å samarbeide for å lage det som lett kunne vært spill du fant på Steam, PS Store eller hva det måtte være.

Nå har jeg bare pøst på med lovord, men det finnes også noen få haker. Dette vil høres rart ut siden det på en måte ikke er spillets feil, for kontrollene er det som har skapt mest frustrasjon for min del. Undertegnede er perfeksjonist, så når man må velge mellom å kontrollere med bevegelsessensorene i kontrollen, analogspakene eller PS Move-kontrollene sier det seg nesten selv at presisjonen ikke er så god som jeg hadde ønsket. Ikke misforstå. Både videoene og bildene over viser jo at det er mulig å skape utrolige saker i Dreams. Problemet er bare at det ofte kan ta lang tid å få noe akkurat som man vil. Kanskje er det at sensoren i kontrollen stadig flytter litt på seg selv om hendene er stødige som fy. Hvis ikke kan det være at det tar ofte lengre tid å bruke analogspakene sine da de ikke er like raske? PS Move-kontrollene er faktisk det beste alternativet etter noen timer med øving, men disse er det dessverre fortsatt relativt få av i norske hjem. Igjen: ikke et stort problem. Spesielt siden man lett kan angre og omgjøre ting med ett enkelt knappetrykk, men det hadde vært utrolig deilig å kunne bruke en Vita, tablet eller noe sammen med en penn for å virkelig finjustere den minste detaljen i starten før kontrollene sitter litt mer i ryggraden.

Dette er dog bare en dråpe urin i det gigantiske svømmebassenget, for selv om jeg aldri liker å nevne pris når jeg skriver om spill må det bare sies denne gangen: Du får ikke bedre verdi for pengene enn dette. Med en TV, PlayStation 4, DualShock 4 og Dreams står verden for dine føtter. Om du liker å la kreativiteten utfolde seg eller ønsker å se om det faktisk kan være noe å prøve ut er dette et soleklart kjøp. Her får du en allerede ufattelig lang liste med verktøy og funksjoner som er lette å lære seg og fordype seg i takket være glimrende videoer, opplæringsdeler og tips fra andre spillere. Både unge og gamle - ferskinger og veteraner - vil ha mye moro med å lage det man vil her, og opplevelsen blir bare enda bedre når man får en hyggelig beskjed, en Like eller en ny følger som liker det man eventuelt legger ut på internett. Jeg er ikke i tvil om at dette er noe mange fremtidige spillutviklere, artister, stemmeskuespillere, komponister og lyddesignere vil nevne når de snakker om hva som fikk dem til å satse innen feltet.

Samtidig er jeg heller ikke i tvil om at dette er noe du bør ha om du stadig er ute etter noe nytt å spille. I tillegg til å være et spill om å skape er Dreams konsollenes svar på Steam, Epic Games Store og hva det måtte være. Her får du allerede en liste med hundrevis av gratis og gode spill og opplevelser som bare vil fortsette å vokse og bli bedre. Nevn en sjanger eller visuell stil og du kan være sikker på at du finner noe som passer det du føler for den dagen. Dreams kunne bare ikke blitt kalt noe annet, for utenom noen småkronglete kontroller er dette bare en drøm som vil fortsette å bli bedre etter hvert som spillerne lærer seg verktøyene og utviklerne forbedrer ting etter tilbakemeldinger og gir oss nye verktøy og funksjoner å leke med.