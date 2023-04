DreamWorks Animation planlegger Shrek 5

HQ

Helt siden Puss in Boots: The Last Wish debuterte i februar og inneholdt en finalescene som teaset mer eventyr i landet Langt, langt borte, har fansen håpet på en bekreftelse på at det vil komme flere Shrek-filmer i fremtiden.

Selv om det ikke er en direkte og offisiell bekreftelse, har Chris Meledandri, grunnleggeren av animasjonsstudioet Illumination og en kreativ partner i DreamWorks Animation, snakket med Variety hvor han berører fremtiden til Shrek.

"Det er ikke så ulikt prosessen vi gikk gjennom med 'Mario', der du ser på hva kjerneelementene er som publikum har elsket, og du gjør ditt aller beste for å hedre disse kjerneelementene. Og så jobber du hardt med å bygge historieelementer og nye karakterer som tar deg til helt nye steder. Den originale rollebesetningen er en stor del av det. "

Han fortsatte: "Vi forventer at rollebesetningen kommer tilbake. Samtalene starter nå, og hver indikasjon vi har fått er at det er en enorm entusiasme på vegne av skuespillerne for å komme tilbake."

For å legge til dette ser det ut til å være interesse for en spin-off-film med Esel også, da Meledandri sa at han fant Eddie Murphys nylige kommentar om å ønske en spin-off basert på karakteren "veldig spennende" og at det er "uten tvil" mulighet til å lage en spin-off basert på Esel .

Meledandri har hendene ganske fulle med tonnevis av forskjellige filmprosjekter for tiden, så ikke forvent en femte Shrek i umiddelbar fremtid, men dette er helt klart det beste tegnet på mer Shrek vi har sett på lenge.