Dreamworks dykker ned i filippinsk mytologi med Forgotten Island

Teamet bak klassikere som Pus med Støvler og Shrek er tilbake i toppform med Forgotten Island, deres neste store animasjonseventyr. Etter traileren å dømme lover den like deler følelser, humor og eventyr, med en bittersøt kjerne.

Premisset er tilsynelatende enkelt: to bestevenner blir fanget i en magisk verden som langsomt får dem til å glemme sine minner og personligheter. Et emosjonelt dilemma som ser ut til å få selv den mest stoiske til å felle en tåre. Manuset bygger i stor grad på filippinsk mytologi, og Gabi Wilson, som låner stemmen sin til en av filmens karakterer, sa dette til Variety:

"Det har lenge vært en drøm for meg å være en del av et prosjekt som virkelig representerer Filippinene på en svært nøyaktig måte, men som samtidig er universelt nok til at folk kan relatere seg til det. Det er veldig spennende å få filippinsk kultur presentert av et stort studio."

Bak roret står ingen ringere enn Joel Crawford og Januel Mercado, som begge tidligere har jobbet med Pus med støvler: The Last Wish, og som nå gjør seg klare for det neste store, fargerike DreamWorks-eventyret. Premieren er satt til 25. september, og du kan sjekke ut traileren nedenfor.

