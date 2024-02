Dreamworks-grunnlegger: "AI vil erstatte 90 % av alle animatører innen tre år"

HQ

Mange mener at vi er inne i et teknologisk skifte som er større enn internettboomen på slutten av 90-tallet/begynnelsen av 00-tallet, men foreløpig er det nesten for tidlig til annet enn rene spekulasjoner. Hvordan fremtiden vil arte seg i takt med fremveksten av kunstig intelligens kan vi foreløpig bare gjette oss til, og en av dem som har gitt seg i kast med slike spekulasjoner er grunnleggeren av Dreamworks, Jeffrey Katzenberg, som delte sine tanker i et nytt intervju på Bloomberg New Economy Forum i Singapore.

Jeffrey Katzenberg sa "Jeg vet ikke om noen bransje som vil bli mer påvirket enn noe aspekt av media, underholdning og skapelse [...] Hvis du ser på hvordan media har blitt påvirket de siste 10 årene av innføringen av digital teknologi, vil det som vil skje de neste 10 årene være 10 ganger så stort, bokstavelig talt [...] Og jeg tror AI som et kreativt verktøy, tenk på det som en ny pensel eller et nytt kamera, har så mange muligheter rundt seg."

På spørsmål om hvor stor effekten vil bli i antall, svarte Katzenberg :

"I gamle dager tok det 500 kunstnere fem år å lage en animasjonsfilm i verdensklasse [...] Jeg tror ikke det vil ta 10 % av det om tre år."

Hvordan dette stiller seg til SAG-AFTRA-avtalen fra i fjor høst, som blant annet skulle beskytte filmarbeidere mot bruk av kunstig intelligens, er uklart. Vi kan bare håpe at fremtiden ikke blir akkurat så dyster som Katzenberg spår...